この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『新NISAを使った最適な投資戦略！この投資方法をするだけで〇〇万円資産が変わる！』と題された動画で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、視聴者から寄せられた投資・年金・お金の使い方について多角的に論じている。冒頭から「元本保証です。リスクありません、みたいなことを言われて買った結果がこれ。これが勉強しないことのコストだ」と切り込み、金融商品の“甘い言葉”に対する警戒を突きつけた。

新NISAの使い方では、総額1,800万円を「一括」か「毎年360万円で分割」かを試算。年率5％上昇という仮定では、一括投資の方が最終額は大きくなりやすいと整理したうえで、「市場は一直線に上がらない」という現実を明言。特定口座での保有分を毎年売却してNISAに移すことで税負担を抑える工夫にも触れつつ、「どれが一番増えるか」ではなく「ストレスなく1,800万円に到達できる手順」を優先せよと断じた。

年金は「何歳から受け取るか」ではなく、「何円もらうのが手取り効率の観点で妥当か」に視点をずらす提案が核心だ。所得税・住民税と、一定額が必ず発生する健康保険料・介護保険料の構造を踏まえ、年間約150万円（目安：月12万円）付近が手取り率で合理的になりやすいと説明。生活設計に合わせて受給設計を調整する思考法を示した。

特定口座の高配当株とNISAの「成長投資枠／積立投資枠」の使い分けでは、目的設定が全てだと釘を刺す。資産最大化が狙いなら成長株を厚めに、配当受取を重視するなら無理に積立投資枠に合わせて戦略をねじ曲げる必要はない。60代の質問者には、現行方針の継続という現実的な選択肢も提示した。

支出と投資原資の切り分けも痛烈だ。「現金は使うため、投資は増やすため」。用途の異なる資金を混同すれば、せっかく投資に振り替えた弾を消費で目減りさせ、資産形成を年単位で遅らせる。非課税制度そのものを目的化せず、「増やす」という本質に立ち返れという姿勢を貫いた。

最も刺さるのは、変額個人年金への評価だ。2018年からの7年間で、S&P 500に投じていれば大幅な資産増が狙えた一方、元本割れの事例を取り上げ「終わっているにも程がある」と一刀両断。銀行も商品も“嘘はついていない”。最後は自分の判断次第であり、学ばないコストは高い--鳥海氏の主張は一貫している。各シミュレーションの前提や具体的な数字の流れ、乗り換えの実務ポイントは動画内で簡潔に整理されているので、自分の前提に当てはめて確認してほしい。今回の動画は、NISAの使い方に迷う人や年金受給の設計を見直したい人にとって意思決定の物差しを提供する内容である。

YouTubeの動画内容

00:00

“元本保証”の盲点と学ばないコストを指摘
01:00

一括 vs 分割の新NISAシミュレーションと前提の限界
05:55

年金受給の設計思考：手取り率と社会保障
16:00

解約→投信への切替提案と自己責任の教訓

関連記事

投資アドバイザー・鳥海翔氏が断言！年末3ヶ月で資産の加速装置を起動『【新NISA】今から老後資金を超拡大したい人必見！2026年までに必ずやるべきことを徹底解説します！』

投資アドバイザー・鳥海翔氏が断言！年末3ヶ月で資産の加速装置を起動『【新NISA】今から老後資金を超拡大したい人必見！2026年までに必ずやるべきことを徹底解説します！』

 投資アドバイザー・鳥海翔氏が本質を語る！投資の辞め時の現実『【節約も積立もしなくていい】資産2,000万円と資産3,000万円の差は大きい！老後安泰したいならここまで目指せ！』

投資アドバイザー・鳥海翔氏が本質を語る！投資の辞め時の現実『【節約も積立もしなくていい】資産2,000万円と資産3,000万円の差は大きい！老後安泰したいならここまで目指せ！』

 投資アドバイザー・鳥海翔氏が直言！1年後に問われるサナエノミクスの成否『高市早苗新総裁が爆誕！積極財政で1年後の日本はどう変わるのか詳しく解説します！』

投資アドバイザー・鳥海翔氏が直言！1年後に問われるサナエノミクスの成否『高市早苗新総裁が爆誕！積極財政で1年後の日本はどう変わるのか詳しく解説します！』
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

鳥海翔の騙されない金融学_icon

鳥海翔の騙されない金融学

YouTube チャンネル登録者数 32.70万人 663 本の動画
資産運用、保険、社会保障制度などおかねに関することを動画で解説するチャンネルです。おかねの悩みを解決したいけど、なにから調べればいいかわからない！だれに聞けばいいかわからない！聞いたところでなんだかしっくりこない！そんな方にオススメのチャンネルです。
youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg YouTube