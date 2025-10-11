秋限定♡赤福の「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に登場！期間限定の栗スイーツが勢ぞろい

秋の味覚が恋しくなる季節に、赤福が手がける和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に期間限定で登場します。名古屋初登場の「クリーム大福 栗」や、松坂屋名古屋店初登場の「栗どらやき」をはじめ、素材の風味を生かした秋限定スイーツが勢ぞろい。見た目も上品で手土産にもぴったりな逸品ばかりです。

赤福「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に期間限定出店

栗どらやき

クリーム大福 栗

2025年10月15日（水）～10月21日（火）の7日間、「秋のごちパラ祭」に五十鈴茶屋が出店します。会場は松坂屋名古屋店本館地下1階、赤福売場前。

ふんわり焼き上げた生地に栗と粒あんを挟んだ「栗どらやき」や、名古屋初登場の「クリーム大福 栗」など、この時期だけの味わいが楽しめます。営業時間は10時～20時です。

栗づくしの秋♡季節限定スイーツラインアップ

栗きんとん

季（とき）の羊羹 栗

栗コルネ

五十鈴茶屋の秋限定ラインアップには、香ばしい栗の風味が広がる「栗きんとん」や「季（とき）の羊羹 栗」、そしてサクサクのパイ生地にマロンクリームを詰めた「栗コルネ」など、秋の味覚を存分に味わえるお菓子が揃います。

あずきコルネ

あずきバターサンド

さらに、「あずきコルネ 和三盆クリーム」や人気の「あずきバターサンド」も登場。和と洋が織りなす上品な甘さで、ほっとするひとときを届けてくれます♪

五十鈴茶屋の人気定番も登場！ギフトにもおすすめ

秋限定スイーツだけでなく、定番の「あずきバターサンド」も登場。優しい甘みと風味豊かな餡のハーモニーが魅力です。

催事では、人気商品を一度に楽しめるのも嬉しいポイント。手土産や自分へのご褒美にもぴったりな上質スイーツが、あなたの秋のティータイムを華やかに彩ります♡

この秋、赤福が贈る「五十鈴茶屋」から、栗やあずきをふんだんに使った限定スイーツが勢ぞろい。

期間限定の出店でしか味わえない逸品が松坂屋名古屋店に登場します。素材にこだわった和洋菓子は、ギフトにも最適。

秋の香りを感じる優しい甘さで、心も満たされるひとときをお楽しみください。