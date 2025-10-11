【Dr.SANTE日本限定】新大久保開催！韓国発エステブランドのポップアップ♡

韓国のエステサロン専売ブランド『Dr.SANTE（ドクターサンテ）』が、日本限定で一般向けポップアップを開催！2024年10月10日(木)～10月24日(木)の15日間、スキンガーデン新大久保本店に登場。人気の「Azulene Chamomile（アズレンカモミール）」シリーズや、ポップアップ限定の「AZULENE SOOTHER（アズレンスーダー）」3アイテムなど計7点を展開♡

韓国No.1エステブランド『Dr.SANTE』が新大久保に登場！

韓国国内7,000店舗以上のエステサロンで導入される『Dr.SANTE』。2003年に誕生して以来、「健康で若々しい肌」をテーマに、皮膚専門家が臨床データをもとに開発したスキンケアブランドです。

今回のポップアップは日本限定で、一般消費者が店頭で製品を試せる初の機会。エステ品質を自宅ケアに取り入れたい方には見逃せないイベントです。

開催場所は、韓国コスメの聖地・スキンガーデン新大久保本店。営業時間は10:00～22:30まで。

日本限定＆ポップアップ限定アイテムも登場♡

AZULENE CHAMOMILE TONER

Azulene Chamomile Ampoule

Azulene Chamomile Cream

Azulene Chamomile Peel

Azulene Soother BB Cushion

Azulene Soother Sun Cream

Azulene Soother Mask(フェイスマスク) 1枚入り

今回のイベントでは、肌を鎮静・保湿する「Azulene Chamomile」シリーズ4アイテムと、「AZULENE SOOTHER」3アイテムを展開。

中でも注目は、限定販売の「Azulene Soother BB Cushion（15g 価格未定）」「Azulene Soother Sun Cream（75g 9,900円税込）」「Azulene Soother Mask（1枚1,320円税込）」の3品。

どれもグアイアズレンやカモミール花水、ヒアルロン酸をたっぷり配合し、肌の鎮静・保湿を叶えます。特にサンクリームはSPF50+/PA++++で紫外線をしっかりガード。

豪華プレゼント企画も見逃せない♪

購入者全員に「アルミパウチ6種セット（TONER/AMPOULE/CREAM/PEEL/BB CUSHION/SUN ESSENCE）」をプレゼント！

さらに、公式Instagramフォローで「BB CUSHION 5包」、10,000円以上の購入で「Dr.SANTEフラワーキーホルダー（数量限定）」がもらえる特典も♡

数量限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。店頭で「プレスリリースを見ました」と伝えると限定プレゼントも用意されています。

エステ級ケアを日常に♡新大久保で贅沢体験を

サロン専売ブランドとして高い信頼を得る『Dr.SANTE』が、日本限定で体験できる貴重なチャンス。

エステ帰りのような“鎮静×保湿”を叶えるスキンケアを、ぜひこの機会に手に取ってみてください。

ポップアップ限定アイテムや豪華特典など、見どころが詰まった15日間。新大久保のスキンガーデンで、あなたの肌が喜ぶ極上ケアを体感して♡