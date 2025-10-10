[10.10 ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ](¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)

¢¨19:20³«»Ï

¼ç¿³:¥³¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó

Éû¿³:¥Ñ¥¯¡¦¥­¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ô¥ë

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆüËÜ]

ÀèÈ¯

GK 1 ÎëÌÚºÌ±ð

DF 4 ÅÏÊÕ¹ä

DF 22 À¥¸ÅÊâÌ´

DF 25 ÎëÌÚ½ßÇ·²ð

MF 14 °ËÅì½ãÌé

MF 8 ÆîÌîÂó¼Â

MF 10 Æ²°ÂÎ§

MF 17 ÅÄÃæÊË

MF 13 ÃæÂ¼·ÉÅÍ

MF 21 º´Ìî³¤½®

FW 19 ¾®Àî¹Ò´ð

¹µ¤¨

GK 23 ÁáÀîÍ§´ð

GK 12 ÂçÇ÷·É²ð

DF 5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ

DF 3 Ã«¸ý¾´¸ç

DF 2 ¶¶²¬Âç¼ù

DF 16 °ÂÆ£ÃÒºÈ

MF 15 ³ùÅÄÂçÃÏ

MF 7 ÁêÇÏÍ¦µª

MF 26 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±

MF 20 µ×ÊÝ·ú±Ñ

MF 24 ÀÆÆ£¸÷µ£

MF 6 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ

FW 11 Á°ÅÄÂçÁ³

FW 18 ¾åÅÄåºÀ¤

FW 9 Ä®Ìî½¤ÅÍ

´ÆÆÄ

¿¹ÊÝ°ì

[¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

DF 3 ¥ª¥Þ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ç¥ì¥Æ

DF 4 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥«¥»¥ì¥¹

DF 6 ¥Õ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥½

DF 15 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥´¥á¥¹

MF 7 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹

MF 8 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹

MF 10 ¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó

MF 14 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¯¥Ð¥¹

MF 16 ¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ð¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã

FW 9 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥µ¥Ê¥Ö¥ê¥¢

¹µ¤¨

GK 12 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥é

GK 22 ¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥Ò¥ë

DF 2 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Ù¥é¥¹¥±¥¹

DF 5 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥É¥¥¥¢¥ë¥Æ

DF 12 ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹

DF 24 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ì¥ª¥ó

MF 11 ¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥í¥á¥í

MF 17 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥í¥á¥í

MF 19 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¯¥¨¥ó¥«

MF 20 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ø¥À

MF 23 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¬¥é¥ë¥µ

FW 18 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥»

FW 21 ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹

FW 25 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥í¥á¥í

´ÆÆÄ

¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í