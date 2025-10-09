レイカーズ公式YouTubeに登場

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、同じロサンゼルスを拠点とするNB Aレイカーズのショート動画に“友情出演”した。カメラに向かってウインクも披露。21日（日本時間22日）に開幕を迎える名門にエールを送り、日本のファンも思わぬ登場で驚いた。

「永遠に象徴的：いつだってパープル＆ゴールド」とのタイトルで、8日にレイカーズ公式YouTubeチャンネルにて公開された映像。クリエイティブディレクターはクラブのレジェンド、故コービー・ブライアントさんの娘であるナタリア・ブライアントさんが務めている。

開始7秒で早速、大谷が登場。ドジャースのユニホーム姿だが、キャップにはカタカナで「レイカーズ」とデザインされていた。打撃ケージの中でバットを構え、スイングの直前にカメラに向けてウインク。存在感を放った。

X上では日本ファンが反応。「大谷さん意外と何でもやってくれる」「ついに大谷翔平が出演してるし！」「えっ、レイカーズに大谷翔平 ウインクやばい」「大谷さん真顔で カタカナのレイカーズだ」「オオタニサン使うのはずるい」「ここに大谷さんが登場するのがすげーよ」「なになに」などとすぐさま話題となっていた。

同じロサンゼルスを拠点とするレイカーズはN BAを代表する名門チーム。21日に本拠地でウォリアーズとの開幕戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）