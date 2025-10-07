綾瀬はるか・ミセス大森・浜辺美波・鈴木亮平、“キリンビールの新ブランド”誕生祝う新CM
綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が、約200名のビッグバンドと共にキリンビールの新ブランド誕生を祝う新CM「キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇」が、10月7日より放映を開始する。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
新CMは、「キリングッドエール、誕生です！」と力強く宣言をする綾瀬。ミセス大森の「スリー、ツー、ワン」というカウントを合図に、Mrs. GREEN APPLEと約200名のビッグバンドがCM曲「GOOD DAY」の演奏を始める。4人のブランドリーダーとビッグバンドのメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯するなど、次世代定番ビール誕生の高揚感を表現。最後に「そうとういい出来です」という綾瀬のコメントで締めくくる――。
また、14日からは、4人がそれぞれの言葉で魅力を語る新CM「キリングッドエール まったく新しいキリンビールのおいしさ篇」を放映。「まったく新しい味とは？」という問いに、4人がそれぞれの言葉で「キリングッドエール」の魅力を語る様子や、撮影中に鈴木が考案した“グッドエールポーズ”を4人で披露するなど、「キリングッドエール」の誕生を祝う様子を映し出したCMだ。
CM曲の「GOOD DAY」は、Mrs. GREEN APPLEの書き下ろし。「キリングッドエール」の“日本を明るくしたい”というコンセプトに寄り添いながら、時間をかけて制作に向き合ったという。
