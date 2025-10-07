秋風に誘われ、甘い香りと旬の豊かさが横浜に染み渡る季節がやってきた。ホテルブッフェやアフタヌーンティーなどに、「ピエール・エルメ・パリ」や世界三大テディベア「ハーマンテディ」とコラボした贅沢な企画などが登場する。味はもちろん見た目や演出にもこだわった、この秋だけの特別なスイーツイベントに出かけよう。

【写真で見る】横浜のスイーツイベント7選！

横浜で楽しめる秋だけの特別なスイーツイベントをご紹介


■【神奈川 みなとみらい】シャインマスカット アフタヌーンティー

開催期間：2025年9月1日〜10月16日(木)

開催場所：横浜市西区　横浜ベイホテル東急

シャインマスカット アフタヌーンティー(横浜ベイホテル東急)


シャインマスカットをふんだんに使用したアフタヌーンティー

横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」の秋の風物詩になっている、シャインマスカットを贅沢に使ったアフタヌーンティー。1人1台ずつ用意されるティースタンドには、果実のさわやかな甘みとクリームのコクが調和した定番のショートケーキやなめらかな口当たりと果実感を同時に楽しめるテリーヌがラインナップし、別添えでシャンパンのジュレが香るミニパフェなどが味わえる。セイボリーには海老とアボカドのサンドイッチやスモーク鴨と茄子のジンジャーマリネなど、食材の味を引き立てた料理が並ぶ。

■【神奈川 みなとみらい】巨峰＆シャインマスカットアフタヌーンティー

開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)

開催場所：横浜市西区　ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

巨峰＆シャインマスカットアフタヌーンティー(ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜)


ぶどうをテーマにした秋のアフタヌーンティー

巨峰とシャインマスカットを存分に楽しめるアフタヌーンティー。フルーツには極力手を加えず、食材本来のおいしさを引き出す全6種のスイーツがラインナップする。シャインマスカットのショートケーキや、巨峰とシャインマスカット2種をのせたタルトなどが味わえる。また、「THE KAHALA Lounge」の定番、スコーン代わりのハワイアンドーナッツマラサダが登場するほか、フランスの伝統菓子をスイーツではなく料理としてアレンジしたクイニーアマンなどが並ぶ。

■【神奈川 みなとみらい】ピンク デザート・ビュッフェ コラボレーションwith ピエール・エルメ・パリ

開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)

開催場所：横浜市西区　ウェスティンホテル横浜

ピンク デザート・ビュッフェ コラボレーションwith ピエール・エルメ・パリ(ウェスティンホテル横浜)


ピエール・エルメ・パリとコラボしたピンク尽くしのデザートブッフェ

フランス人パティシエ、ピエール・エルメさんが展開する高級洋菓子ブランド「ピエール・エルメ・パリ」とコラボした、ピンクがテーマのデザートブッフェ。「ピエール・エルメ・パリ」の代表作「マカロン イスパハン」をはじめ、評判のレアチーズケーキ「チーズケーキ セレスト」もピンクに装いを新たにして登場するほか、「神奈川県産蜂蜜とピンク最中のフロランタン」や「小田原紅茶とショコラのマロンムース」など、神奈川県の食材を活かしたスイーツもスタンバイ。約30種のピンク色のスイーツに加え、名物の「横浜カレー」やピザ、サラダなどの食事メニューも充実している。

■【神奈川 みなとみらい】栗とさつまいものアフタヌーンティー

開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)

開催場所：横浜市西区　三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア

栗とさつまいものアフタヌーンティー(三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア)


横浜の絶景と秋の味覚を味わえるアフタヌーンティー

季節の食材をふんだんに使ったスイーツや料理を、ホテルの高層階から眺める横浜の景色とともに楽しめるアフタヌーンティー。秋らしい栗とサツマイモを主役に、自然な甘みが引き立つ「さつまいもロール(紫芋)」や、香ばしい「ほうじ茶チョコガナッシュの栗タルト」、なめらかなマロンムースを求肥で包んだ新食感の「マロンムースの求肥包み」などのスイーツが楽しめる。また、セイボリーには甘栗と生ハムの組み合わせや、ゴマとさつまいものピュレを使ったシューなど、軽食ながらも季節感あふれる逸品がそろう。

■【神奈川 みなとみらい】シャインマスカットと栗アフタヌーンティー withハーマンテディ

開催期間：2025年9月24日〜11月17日(月)

開催場所：横浜市西区　リストランテ マンジャーレ 伊勢山

シャインマスカットと栗アフタヌーンティー withハーマンテディ(リストランテ マンジャーレ 伊勢山)


世界三大テディベア「ハーマンテディ」とコラボしたアフタヌーンティー

秋の味覚、シャインマスカットと栗が主役のスイーツが存分に味わえる。フレッシュなシャインマスカットを味わえるミルフィーユやテディベア型のショコラをのせたカシスムース、和三盆糖とほうじ茶を使用した和栗のモンブランタルトなどが並ぶ。和栗と洋栗を使い分けたスイーツで栗の食べ比べができるほか、愛らしいテディベアをモチーフにしたスイーツなどもあり、味覚のみならず視覚でも楽しむことができる。

■【神奈川 横浜】ぶどうと栗のパープルアフタヌーンティー〜princess purple(プリンセス パープル)〜

開催期間：2025年9月23日〜11月16日(日)

開催場所：横浜市神奈川区　リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA

ぶどうと栗のパープルアフタヌーンティー〜princess purple〜(リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA)


パステルパープルカラーをイメージした愛らしいアフタヌーンティー

秋が旬のブドウとマスカット、栗をふんだんに使った、パステルパープルカラーがテーマのアフタヌーンティー。甘酸っぱいカシスと中に忍ばせたチョコレートの2層のハーモニーを楽しめるハート型がかわいいセゾンムースをはじめ、なめらかなクリームが口の中でとろけるブルーベリーのケーキ、ゴロっとした栗とマロンクリームと生地の層が美しいオペラ、バニラ香るマカロンなどが味わえる。スイーツにはティアラやハート、バタフライなどのモチーフが取り入れられ、プリンセスになった気分で優雅にティータイムを楽しむことができる。

■【神奈川 元町/中華街】ハロウィンアフタヌーンティー

開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)

開催場所：横浜市中区　ホテルニューグランド

ハロウィンアフタヌーンティー(ホテルニューグランド)


ミステリアスな世界を秋の味覚で表現したアフタヌーンティー

日本有数のクラシックホテルで楽しめる、ハロウィン期間限定のアフタヌーンティー。紫や黒、オレンジのハロウィンカラーで彩られたミステリアスかつ華やかな見た目のスイーツには、魔女をイメージしたミニパフェやミイラのパイ、クモの巣チョコをあしらったブラックココアのクッキーシューなどが並び、紫芋やイチジク、カボチャなどの秋らしい食材がふんだんに使用される。ジャック・オー・ランタンをモチーフにしたタルトなど遊び心たっぷりのセイボリーに加え、1杯ごとにカップサービスで提供される香り高い紅茶も味わえる。また、17時以降の利用で季節限定の「かぼちゃのカクテル」または「ノンアルコールカクテル」が1杯サービスされる。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。