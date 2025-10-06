¥Ü¥«¥íP¤¬¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¤òÀ©ºî¡ª ÆüËÜÈ¯¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖAnimon¡×¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿±ÇÁü¤¬¿È¿Ì¤¤¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ÚABYSS BLUE¡ÛÂè1ÏÃ¡Ö³¤¡×¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥ë¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹
¥ë¥ë¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êËè½µÂ³¤¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚABYSS BLUE¡ÛÂè1ÏÃ¡Ö³¤¡×
¡¡¥Ü¥«¥íP¤Î¥Ö¥ë¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØABYSS BLUE¡Ù¡£³¤Ãæ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾Îñ2525Ç¯¡£ÌÇ¤Ó¤æ¤¯¿ÍÎà¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¥ë¥ë¤Ï¡¢¿¼³¤¤«¤éÆÏ¤¯¡ÖAVYS¡Ê¥¢¥Ó¥¹¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¼¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Àø¿åÄú¡Ö¥Æ¥ª¥Õ¥©¥Ë¥¢¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Âè1ÏÃ¡Ö³¤¡×¤Ç¤Ï¿¼³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥ë¥ë¤È¡¢Èà½÷¤ò°Æ¤¸¤ë¥á¥¤¥É¤Î¥¤¥Á¥´¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Á°È¾¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡¢¸åÈ¾¤¬ËÜÊÔ¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¼çÂê²Î¡ØAbysscall¡Ù¤Ï¡¢ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ö¥ë¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸¶ºî¤ä´ë²è¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¢²»³ÚÀ©ºî¡¢ÊÔ½¸¡¢´ÆÆÄ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌò³ä¤ò¥Ö¥ë¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æ°²èÀ¸À®¤Ë¤ÏÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ËÆÃ²½¤·¤¿Æ°²èÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¡ÖAnimon¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Vidu¤Ê¤É³Æ¼ïÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤ò¡¢À¼Í¥¤Ë¤ÏVOICEVOX Nemo¡¢¼çÂê²Î¤Î²Î¾§¤Ë¤ÏSynthesizerV¤ÎMai¤È¹çÀ®²»À¼¥½¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤¬Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¿åÃæÉÁ¼Ì¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¤±ÇÁüÈþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÆ°¤¤â¼«Á³¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾¯½÷¥ë¥ë¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ï°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êËè½µÂ³¤¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀë¸ÀÄÌ¤ê¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏÂè5ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥ó¥¹¤ÈÀ¸À®AI¤¬Í»¹ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜºî¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤¹¤´¤¤¡ª¡ª
À¨¤¤±ÇÁü
±ÇÁü¥¥ì¥¤¡Á
Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
8888888888
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³
