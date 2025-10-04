9月14日、人気声優の花澤香菜（36）が、同じく声優の夫・小野賢章（35）と離婚したことを発表。人気声優同士の突然の報告に大きな衝撃が広がった。

有名人夫婦の離婚は、不仲を感じさせないまま突然発表されることもあるが、「この夫婦、うまくいかないのでは……」と以前から思われていたというケースも少なくない。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、30代以上の既婚女性500人を対象に「離婚しそうだと思う有名人夫婦」についてアンケート調査を実施した。

第3位は佐々木希（37）＆渡部建（53）だ。

2017年に結婚し、翌年第一子が誕生するなど、幸せな生活を送っていると思われていた2人。しかし2020年に渡部が複数の女性と“不倫”関係にあったことが報じられ、事態は急変した。行為に及んだ場所が多目的トイレだったという報道もあり、渡部は世間から大バッシングを受けることに。その後1年以上芸能活動を自粛する事態となった。

アンケートでは、《離婚は佐々木次第》という声が多くあがっていた。不倫騒動を起こした渡部を佐々木が完全に許して添い遂げることは難しいと見られているようだ。騒動から5年が経った今年7月、佐々木はバラエティ番組『1周回って知らない話』（日本テレビ系）に出演。当時のことを聞かれると、離婚が「ちらついた」と告白。しかし、「子どもにとっては良い父親だった」ことで離婚を思いとどまったという。今後子どもの成長とともに、夫婦関係に変化が訪れる可能性はあるだろう。

《どこまで我慢ができるか》

《旦那さんを許す事が難しいかも》

《いろいろあったから、子供が大きくなったら離婚しそう》

《女性がひたすら子どものためにと家庭を保っているように見えるから》

第2位は松本花林（26）＆東出昌大（37）だ。

東出といえば、2015年に女優の杏（39）と結婚し3人の子を授かったものの、2020年に女優・唐田えりか（28）との不倫が報じられ、離婚している。東出は離婚後、2022年ごろから山中で自給自足生活を始めたのだが、その山暮らしに合流して関係を深めたのが松本だったという。2024年に2人は結婚と妊娠を発表し、今年2月には松本の出産を報告している。

杏との夫婦関係が東出の不倫によって破綻したことを記憶している人は多いようで、アンケートでは東出への厳しい声が相次いだ。山での自由な暮らしを好む様子は、安定した家庭生活を送るイメージとかけ離れているとの声も。今後の夫婦の行く末は東出次第と言えるかもしれない。

《一度あることは二度ある…かな？》

《浮気癖はなおらないと思うから》

《東出さんは長続きしそうな感じがない》

《東出さんは自由に生きたいと思う人だから独り身のほうが気楽に生きていけそう》

第1位は趣里（35）＆三山凌輝（26）だ。

NHK連続テレビ小説『ブギウギ』で主演を務めた女優・趣里と人気男性アイドルグループ「BE:FIRST」のメンバーだった三山。2人の関係は、今年5月、「婚約発表の延期」が報じられたことで発覚した。延期となったのは直前の4月に問題となった三山の“結婚詐欺騒動”が原因だとも報じられている。かつて婚約関係にあった女性から1億円を超える援助を受けていたとの報道は、三山のイメージを大きく損ねることに。その後三山は事務所から独立し、現在は活動休止状態にある。

2人の結婚は趣里の妊娠とともに8月に正式発表され、9月には第一子誕生というおめでたいニュースも届いた。しかし、アンケートでは今なお《大丈夫なのか…》という心配の目が向けられていた。《人の本質はそうそう変わらない》との声もあがるなか、幸せな夫婦生活を維持できるかどうか、三山の“本質”が問われている――。

《結婚前から問題がいろいろ出ていたから》

《男性側の誠実さに欠ける》

《男性の本性はそうそう変わるものではないと思う》

《今後のことは男性次第で分からない》