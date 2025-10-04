10·î4Æü¤Ï¡Ö8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¡ª¡¡ºÇ¹â»ëÄ°Î¨50.5¡ó¤ÎÅÁÀâÅª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ
¡Ö10·î4Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡Ö8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿Æü¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë·ëÀ®60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤¬¼ç±é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î50.5¡ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÊüÁ÷½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½ªÎ»¤«¤é40Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
ÅÁÀâ¤Î¥³¥ó¥È¤ËÎáÏÂ¤Î¿Æ»Ò¤âÂçÇú¾Ð¡ª¡¡
1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯10·î4Æü¡¢TBS·ÏÎó¤Ç¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¼ç±é¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¡£Ëè½µÅÚÍËÆü¸á¸å8»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó16Ç¯´Ö¤ÇÁ´803²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Ï1964Ç¯¤Ë¡¢¤¤¤«¤ê¤äÄ¹²ð¡¢²ÃÆ£Ãã¡¢¹âÌÚ¥Ö¡¼¡¢¹Ó°æÃí¡¢ÃçËÜ¹©»ö¤Î5¿Í¤Ç²»³Ú¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1974Ç¯¤Ë¤Ï¹Ó°æÃí¤¬Ã¦Âà¤·¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»ÖÂ¼¤±¤ó¤¬²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¸øÌ±´Û¤ä¥Û¡¼¥ë¡¢ÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤ò²ñ¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÁÈ¤ß¡¢´ÑµÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Î1»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡£
Å·°æ¤«¤é¡Ö¶â¤¿¤é¤¤¡×¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÆÍÁ³¥»¥Ã¥È¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¾ÈÌÀ¤ËºÌ¤é¤ì¡¢²¼Ãå»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£Ãã¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤è¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥Á¤Ê¾ìÌÌ¡¢·Ú²÷¤Ê¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¥Ò¥²¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾Êª¥·¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè½µÅÚÍË¤ÎÌë8»þ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÂç¾Ð¤¤¡ÊPhotoAC¡Ë
¸½ºß¤â³èÌö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤½÷Í¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é
¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤¯À¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢»þÀÞÅÙ¤¬²á¤®¤ë¾ìÌÌ¤ä¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¿Æ¤«¤é¶ì¾ðÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë1973Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇ¹â»ëÄ°Î¨50¡¥5¡ó¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤Á¤¿¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾¯Ç¯¾¯½÷¹ç¾§ÃÄ¤ËÊ±¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Ã¥È±¿Æ°¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤äÈ¬Âå°¡µª¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¼ÂÎÏÇÉ²Î¼ê¤ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤ß¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÊÂ¤Ó¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤Î·Ú²÷¤Ê¶Ê¤È¶¦¤Ë¡ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤¯¤Ê¤è¡Á¡ª¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ì¤è¡Á¡ªÆ¬Àö¤¨¤è¡Á¡ª»õ¤ß¤¬¤±¤è¡Á¡ª½ÉÂê¤ä¤ì¤è¡Á¡ª¤Þ¤¿Íè½µ¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤¢¤¢¡¢º£Æü¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯4·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¤Ç¡Öº£ÌëÉü³è¡ª8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡¡¥É¥ê¥ÕÅÁÀâ¥³¥ó¥È20Ï¢È¯¡ª¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¸½ºß50¡Á60Âå¡£ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤âÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛËè½µÅÚÍË¤Î8»þ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤Ï¡Ö8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê1Ëç¡Ë