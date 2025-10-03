野沢直子、62歳で再婚＆“地獄の焼肉”告白 「私じゃダメですか？」とつい口走ってしまった
お笑いタレントの野沢直子（62）が、きょう3日放送のフジテレビ系『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。62歳で13歳年下の日本人男性と再婚した裏話を赤裸々に明かした。
【写真】ヒコロヒー、イ・ボミ、土屋伸之、砂田将宏らもほろ酔い
野沢が相手の両親へ初めて結婚のあいさつをしたのは焼肉店。しかし、両親は驚きのあまり固まってしまい、鉄板だけが「じゅうじゅう」と音を立てる静止した光景に。「私じゃダメですか？」とつい口走ってしまったといい、“地獄の焼肉”と表現してスタジオを沸かせる。
番組では結婚や家族にまつわる体験談が続出。MCの千鳥・ノブは肩パッド入りの個性派スーツで臨んだ“両親あいさつ失敗談”を語り、大悟は車の後部座席でミラー越しに結婚の許可を得た豪快エピソードを披露。ゲストのプロゴルファー・イ・ボミは俳優イ・ワンとのなれそめを告白し、母から受け継いだ韓国の家庭料理について語る。
この日の放送には野沢のほか、イ・ボミ、BALLISTIK BOYZの砂田将宏、ナイツ・土屋伸之、ヒコロヒーが出演。千鳥を中心に、結婚・家族をテーマにした本音トークで盛り上がる。
【写真】ヒコロヒー、イ・ボミ、土屋伸之、砂田将宏らもほろ酔い
野沢が相手の両親へ初めて結婚のあいさつをしたのは焼肉店。しかし、両親は驚きのあまり固まってしまい、鉄板だけが「じゅうじゅう」と音を立てる静止した光景に。「私じゃダメですか？」とつい口走ってしまったといい、“地獄の焼肉”と表現してスタジオを沸かせる。
この日の放送には野沢のほか、イ・ボミ、BALLISTIK BOYZの砂田将宏、ナイツ・土屋伸之、ヒコロヒーが出演。千鳥を中心に、結婚・家族をテーマにした本音トークで盛り上がる。