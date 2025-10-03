カーデよりパーカーより“この1枚”！【GU】大人のサマ見え♡「秋ジャケット」

秋のスタイルに欠かせないジャケット。カーデやパーカー以外にも、【GU（ジーユー）】では使えそうなアイテムが続々と登場しています。カジュアルからフェミニンまで幅広く馴染む、優秀なアイテムが目白押し。今回は一枚羽織るだけでおしゃれ感をグッ引き上げてくれるジャケットを、スタッフさんのコーデとともにご紹介します。

一気に秋っぽく、コーデュロイジャケット

【GU】「コーデュロイジップシャツジャケット+E」\2,990（税込）

GUから登場したのは、コーデュロイ素材が秋らしいジャケット。センターのジップや程よく太いコーデュロイによる大人カジュアルな雰囲気が魅力です。短めの丈感やコンパクトなシルエットで今っぽさもばっちり。パンツでもスカートでも、幅広いコーデに活躍してくれそうです。

品よくまとまるコーデュロイコーデ

「コーデュロイジャケット」はラフな雰囲気がありつつも、襟付きでしっかり見えするのがうれしいポイント。カジュアルなデニムと合わせても大人っぽくまとまります。シンプルなデザインなので、アクセサリー選びも楽しめそうです。いつものコーデにさっと羽織るだけで季節感を取り入れられる優秀アイテム、ぜひ今すぐチェックしてみて。

秋カラーが可愛い、スポーティジャケット

【GU】「トラックジャケット」\2,990（税込）

袖のラインテープが特徴のスポーティなトラックジャケット。ダークブラウンやダークグリーンなど、大人世代も取り入れやすいカラー展開で、さっと羽織れば一気に秋らしさを演出できます。オーバーサイズなので、リラックスした雰囲気も。袖口と裾にはゴムが入っていて、メリハリのあるシルエットを楽しめます。

ガーリーに着こなすスポーツミックス

「トラックジャケット」のトップを内側に折り込んで、女性らしいクロップド丈としたこちらのコーデ。見頃はゆったりとしたサイズ感なので、コンパクトなミニスカートとの相性も抜群です。重くみえがちなダークトーンで統一したコーデですが、ヘルシーな肌見せによって軽やかな印象に。秋ならではのジャケット × ミニスカートコーデ、ぜひ挑戦してみてください。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu