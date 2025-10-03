神秘あふれる”縄文土器”の魅力をデザインに落とし込んだソックス＆クッションが登場！

フェリシモから、縄文アートが楽しめるソックスやクッションなどのアイテム３点が新発売。

フェリシモが展開する「ミュージアム部」から登場の、縄文土器の魅力をそのままデザインに落とし込んだ、日常の暮らしアイテムたち。

ラインナップは、「古の多様な装飾性を楽しむ 縄文土器ソックス」２種と、「人体文様付有孔鍔付土器ぴ〜すの腕まくらクッション」となります。どちらも、縄文時代の土器を所蔵・展示する「南アルプス市ふるさと文化伝承館」と「山梨県立考古博物館」監修のもと制作されています。

古の多様な装飾性を楽しむ 縄文土器ソックス

多様な装飾性が魅力の縄文土器をそのまま楽しめるアートなソックスです。複雑な隆起線文や条線が全体にデザインされた〈深鉢形土器〉と、土偶の意匠が前面にレイアウトされている〈人体文様付有孔鍔付土器（ぴ〜す）〉の2種類。

個性的でありながら落ち着きのあるカラーは、大人のファッションにもなじみます。それぞれの土器の複雑な文様が立体的に表現されているのも魅力。

人体文様付有孔鍔付土器ぴ〜すの腕まくらクッション

縄文土器をほぼ原寸大で表現しているインパクト大の腕まくらクッションです。表面に土偶を表している珍しい土器「人体文様付有孔鍔付土器（愛称：ぴ〜す）」がリアルにプリントされています。

土偶「ぴ〜す」の部分は浮き上がっているように立体的に表現されています。上部から中に腕を入れられるようになっています。大きさはもちろん、土器表面のデザインも360度本物そっくりにプリント表現されたこだわりの逸品。

複雑な縄文土器の文様を立体的に表現したリアルなプリントは、まるで本物を見ているような気分に♡

縄文アートが楽しめるソックス、クッションは、オンラインから購入できます。