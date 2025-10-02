日本テレビの報道番組「news every.」は、奈良公園の鹿の暴力に関して報じたニュースをめぐり、インタビュー取材に応じた人たちへの誹謗中傷を控えるよう注意を呼びかけた。

番組が10月2日までに公式サイトで声明を出した。9月29日の放送で、取材に答えた男女に対してSNS上で「ヤラセ」「仕込み」などの指摘が真偽不明のまま飛びかう事態となっていた。

●番組は公式サイトで「取材で確認がとれた情報を伝えた」

番組の呼びかけは公式サイトに掲載された。

「9月29日に放送した『奈良公園の鹿への暴力』に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです。なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます。」（全文）

外国人による奈良公園の鹿への暴力をめぐっては、自民党の総裁選に出馬した高市早苗氏らの発言もあって注目された。

番組が奈良公園でのインタビュー内容を放送したところ、そのシーンを切り取った画像がSNS上で拡散した。

放送内容が番組による仕込みであるとか、女性が役者であるといった真偽不明の言説が飛びかうことになった。