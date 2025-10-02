★人気テーマ・ベスト１０

１ 人工知能

２ 地方銀行

３ 半導体

４ データセンター

５ 防衛

６ 量子コンピューター

７ ＪＰＸ日経４００

８ 下水道

９ 核融合発電

１０ ２０２５年のＩＰＯ



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「金」が１６位となっている。



１日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は５日続伸し、一時は１トロイオンス＝３９２２．７ドルと連日で中心限月としての最高値を更新した。



同日発表された９月のＡＤＰ全米雇用リポートで、非農業部門の雇用者数が市場予想に反して減少したことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ観測が強まったことからドル安が進み、ドルの代替投資先となりやすい金に買いが入った。また、米連邦政府の予算が米東部時間１日午前０時（日本時間同日午後１時）すぎに失効し、一部の政府機関が同日から閉鎖され米経済活動の混乱が懸念されたことも安全資産とされる金相場の支えとなったようだ。



なお、主な関連銘柄としては、金地金や純金積立などを扱う三菱マテリアル<5711.T>、菱刈鉱山を保有する住友金属鉱山<5713.T>、都市鉱山から有価金属を回収し再生するアサカ理研<5724.T>、貴金属リサイクル事業を手掛ける松田産業<7456.T>、金地金を販売するｕｎｂａｎｋｅｄ<8746.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS