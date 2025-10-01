

「今際の国のアリス」シーズン３（C） 麻生羽呂・小学館／ROBOT

山崎賢人・土屋太鳳がW主演を務めるNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3が、“Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)”世界87か国でTOP10入りし、日本のNetflix週間シリーズシーズン1〜3、全てがTOP10入りとなった。また、過酷な“げぇむ”に挑む姿を捉えた、手に汗握る緊迫の場面写真が一挙解禁された。

【写真】山崎賢人・土屋太鳳W主演「今際の国のアリス」シーズン3場面カット

世界最大級 オンラインエンターテインメントサービスを提供するNetflixは、世界的メガヒットサバイバルドラマNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3を独占配信中。

麻生羽呂(あそう・ ろ)原作 大ヒットコミックスを映像化した、大ヒットサバイバルドラマNetflixシリーズ「今際の国のアリス」。これまでシーズン1, 2が制作され、世界中でTOP10入りを果たすなど日本実写作品として国内外多くのファンに愛されてきた。W主演の山崎賢人・土屋太鳳とともに佐藤信介が再び監督を務める。

「今際の国のアリス」シーズン３は、生きる意味を見失っていたアリス（山崎賢人）とウサギ（土屋太鳳）が仲間とともに、元世界に戻ることを希望として命懸け“げぇむ”に挑む。知力・体力・チームワークなど登場人物たち 特性が活かされる多種多様な“げぇむ”で、国民と呼ばれる敵と死闘を繰り広げる、サバイバルアクションシリーズの続編。

9月25日から配信スタートしたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3。 Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で2位を獲得、世界87の国と地域でTOP10入りを果たした。

さらにシーズン1もグローバルTOP10で7位を獲得した。日本のNetflix週間シリーズTOP10で1位を獲得、さらにシーズン１が7位、シーズン２が9位に入り、まさに「今際の国のアリス」が日本のみならず世界中で大きな反響とともに、好スタートを切った。

配信直後からSNS上で「やっぱり面白い！ずっとハラハラして心臓もたない！」「これまで色んなシリーズも を観てきたけど、一番の作品！ありがとう…アリス」「今シーズンも最高に面白いし、最後のサプライズに泣いたよ。」「あっという間だった…生きてるだけですごいことなんだなって思えた。最高でした」と、数多く 熱量溢れるコメントが相次ぎ、英語でのポストも多く世界中から絶賛の声が広がっている。

そして、アリスとウサギが再び“今際の国”に足を踏み入れ、過酷な“げぇむ”に挑む姿を捉えた、手に汗握る緊迫 場面写真が一挙解禁された。