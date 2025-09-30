ビール買うと「ファミから」無料に！今週のセブン・ファミマ・ローソンのキャンペーンまとめ《9月30日時点》

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年9月30日時点で発表されているお得情報をまとめました。

無印良品の靴下もお得

セブンのキャンペーン

【ジャックダニエル30円引き】

9月25日から10月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ジャックダニエル＆カナダドライ ジンジャーハイボール」または「ジャックダニエル＆コカ・コーラ ゼロシュガー」を購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月25日から10月15日まで。

【おいしい免疫ケア30円引き】

9月30日から10月13日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「おいしい免疫ケア」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・キリン おいしい免疫ケア（100ml）

・キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ（100ml）

・キリン おいしい免疫ケア 睡眠（100ml）

クーポン利用期間は9月30日から10月20日まで。

ファミマのキャンペーン

【ファミから1個無料】

9月30日から10月13日までの期間、対象のビールを2本同時に購入すると、「ファミから」の醤油または塩のどちらか1個の無料券がもらえます。

対象のビールは以下の通り。

・アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶（340ml／485ml）

・アサヒ スーパードライ（350ml／500ml）

・アサヒ スーパードライ ドライクリスタル（350ml／500ml）

クーポン利用期間は9月30日7時から10月20日まで。

ローソンのキャンペーン

【無印良品の靴下200円引き】

9月30日から10月27日までの期間、無印良品の靴下全品から2個一緒に購入すると200円引きになります。

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ