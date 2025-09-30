ビール買うと「ファミから」無料に！今週のセブン・ファミマ・ローソンのキャンペーンまとめ《9月30日時点》
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2025年9月30日時点で発表されているお得情報をまとめました。
無印良品の靴下もお得
セブンのキャンペーン【ジャックダニエル30円引き】
9月25日から10月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ジャックダニエル＆カナダドライ ジンジャーハイボール」または「ジャックダニエル＆コカ・コーラ ゼロシュガー」を購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月25日から10月15日まで。【おいしい免疫ケア30円引き】
9月30日から10月13日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「おいしい免疫ケア」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
・キリン おいしい免疫ケア（100ml）
・キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ（100ml）
・キリン おいしい免疫ケア 睡眠（100ml）
クーポン利用期間は9月30日から10月20日まで。
ファミマのキャンペーン【ファミから1個無料】
9月30日から10月13日までの期間、対象のビールを2本同時に購入すると、「ファミから」の醤油または塩のどちらか1個の無料券がもらえます。
対象のビールは以下の通り。
・アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶（340ml／485ml）
・アサヒ スーパードライ（350ml／500ml）
・アサヒ スーパードライ ドライクリスタル（350ml／500ml）
クーポン利用期間は9月30日7時から10月20日まで。
ローソンのキャンペーン【無印良品の靴下200円引き】
9月30日から10月27日までの期間、無印良品の靴下全品から2個一緒に購入すると200円引きになります。
今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ