スターダム

スターライト・キッド インタビュー前編

スターダムで唯一無二の存在感を放つスターライト・キッド。その華麗な飛び技と観客を惹きつける繊細な表現力は、観る者を魅了し続けている。デビュー10周年という大きな節目を迎え、新たなステージへと進む準備を始めた。

幼少期のプロレスとの出会いから、一度は離れたプロレスの世界への再出発の真相、ターニングポイントになったジュリア戦など、彼女の軌跡を聞いた。



スターダムのマスクウーマン、スターライト・キッド photo by Tanaka Wataru





【小学生の頃からプロセス技を練習】

――幼い頃はどんな子供でしたか？

キッド：小さい頃は活発なタイプではなかったですね。泣きながら、幼稚園や小学校に行くことを嫌がっていた記憶があります。いじめられたとか、決定的な理由があったわけではなくて、ただ単に「家から出たくない」という内向的な子供でした。友達とはよく公園で遊んでいたんですけど、学校は苦手でしたね。

――ご両親の影響でプロレスを好きになったと伺いました。いつ頃からプロレスを見ていましたか？

キッド：会場には０歳から連れて行かれていたみたいです（苦笑）。記憶があるのは、５、６歳くらいの頃からですね。後楽園ホールや板橋グリーンホールなど、いろんな会場に連れて行ってもらいました。

――どの団体ですか？

キッド：NEO女子プロレスです。

――田村欣子（たむら・よしこ）選手などがいた団体ですよね？

キッド：そうです。なかでも"タムラ様（田村欣子の愛称）"がすごく好きでした。いつもベルトを巻いていて、強くてかっこいいというイメージ。その影響で、タムラ様の決めゼリフ「ケッテー」をときどき使います（笑）。深くプロレスを理解していたわけではなく、とにかく「かっこいいな」と思っていました。

――幼い頃から何かスポーツはやっていましたか？

キッド：小学校２年生から３年生、小学校６年生から中学校１年生の頃に少しだけダンスを習っていました。

――キッド選手はスポーツ万能のイメージがあります。

キッド：よく言われるんですよ（笑）。小学生の頃には、近所の児童施設にトランポリンやマットが置いてあって、勝手にプロレス技を練習していました。ムーンサルトという名前は知らなかったんですけど、「ダイビング〇〇！」とか言いながら、大きなマットの上に飛び込んで遊んでいましたね。その経験が、今のプロレスに生かされているんだと思います。

【運命が導いたスターダムへの道】

――どのような経緯でプロレスラーになったのですか？

キッド：2010年12月31日にNEOが解散したあと、試合は家にあるNEOのDVDを見ていました。実は昔、母はNEOの選手と交流があって。ある時、幼少期に会場で会ったことがあった宮崎有妃さんに、元NEOの選手が多く出場するスターダムの観戦に誘っていただいたんです。

当時、SNSで宮崎さんをフォローしたら、「夏樹☆たいようが引退するから一緒に観に行かない？」とDMでのやり取りが始まりました。それが2014年６月１日のスターダム後楽園大会。初めてスターダムの試合を見たのですが、当時の私はNEOに出場していた選手は知っていたけど、スターダム生え抜きの選手が全然わからなかったんです。そこからいろいろ調べました。

学生チケットが1000円だったので、「安い！」と思って、ひとりで後楽園ホールに観戦に行きました。それが2015年２月22日です。売店に（キッズファイターとして活躍していた）AZMが立っていて、「キッズもプロレスをやっているんだ」と驚きました。やりたいことを見つけられずにいた時期で、身体を動かすのは好きだったので「プロレスラーになりたい」と強く思いました。

――ご両親に反対されませんでしたか？

キッド：逆にとても応援してくれましたね。私がやりたいことを見つけたのがうれしかったんだと思います。すんなり履歴書を書いて送ってくれて。当時のスターダムは格闘技からスカウトで入門する選手が多かったので、履歴書が届くのは珍しかったようです。２、３月とひとりで後楽園に観戦に行き、４月の新木場大会ではスターダム７期生として売店に立っていました。

――展開が早いですね。この時期、多くのキッズレスラーが入門しました。

キッド：すでに３姉妹（羽南、吏南、妃南）は栃木から練習に参加していましたね。私のジュニアの同期は琉悪夏、七星アリスで、唯一大人だったのがジャングル叫女でした。

――10代のうちに憧れのプロレスの世界に飛び込んでみて、いかがでしたか？

キッド：当時のスターダムは選手の退団や離脱などがあり、大変な時期でした。会社も「早く選手をデビューさせたい」という意向があったようです。ただ、私はデビューできるスキルはあるけど、まだ体も細かったため、マスクウーマンとしてデビューすることになりました。

――ご自身の意思ではなく、マスクウーマンになったのですか？

キッド：自分から「マスクウーマンになりたい！」とは言ってないんですよ。素顔でデビューするつもりだったので、最初は驚きました。ただ、スターダムの所属選手も増えて、団体が大きくなり、そこで唯一のマスクウーマンでいられることは本当に誇れますね。

【一度プロレスを離れた時期も】

―― 一度、プロレスから離れていた時期がありましたよね。

キッド：2016年ですね。表向きは「受験のため」と言っていたんですけど、実はやめたくなってやめたんです（苦笑）。

――何があったんですか？

キッド：子供の頃から鼻血が出やすい体質で、練習中も試合中も出てしまう。それが怖くて、どうしていいかわからなくなってしまって......。

――今は大丈夫ですか？

キッド：今でも出やすいんですけど、だいぶマシになりました。先日、ワンダー（・オブ・スターダム選手権）の防衛戦、3.15大田区総合体育館の小波戦と、4.27横浜アリーナのAZM戦では出ましたけどね。小波戦は思いっきり顔面蹴られたのもありますけど（笑）。

――高校生になったあと、2017年６月に復帰しました。

キッド：最初は高校に行く気がなかったんですけど、「プロレスをやめたい」と言って塾に通い、高校進学を決意しました。そこで、なぜか「推薦の面接でプロレスの話をしたら進学できるかも......」と考えて（笑）。それでプロレスラーをしていることを話したら、反応がよかったんです。

――プロレスをやっていてよかったですね。

キッド：そうですね。やめるつもりだったくせに（笑）。でも、受験勉強中も筋トレはしてました。どこかに「復帰するだろう」という気持ちがあったんでしょうね。

【現在WWEで活躍するイヨ・スカイに抱く「ひとつの夢」】

――2018年３月、復帰後初めてのタイトルであるフューチャー・オブ・スターダムの初代王座を獲得しました。

キッド：ベルトを見た時に「これは私のためのベルトだ」って、勝手に思いました（笑）。初代王者になれたことで「大きなものを残せたな」と思ったんですけど......当時は実感が湧かなかったです。

――その後、2018年４月に初のユニット「STARS」に所属します。

キッド：もともと正規軍としてやっていたので、それに名前がついたという感覚でした。メンバーもほとんど変わらなかったですし。バンドに例えると、バンド組んで名前がついて、ロゴができて、曲ができて、「やった！」みたいな。当時は深く考えてなくて、楽しくやっていた感じでした。マスクウーマンとして、"スターダムのマスコットキャラ"として存在していた感じです。

――2018年５月27日、海外に行く前の紫雷イオ選手（現イヨ・スカイ／WWE所属）と対戦していますね。

キッド：その試合で初めて、セカンドコーナーからムーンサルトプレスを飛んだんですよ。やっぱり、イオさんとの最初で最後のシングルだったので、何か爪痕を残したいなって。それまで、"その場飛びムーンサルト"は使用していましたが、「初披露するならここだな！」と。

――イヨ選手もムーンサルトプレスには定評があります。

キッド：イオさんの完成度には全然及ばなかったけど、自分なりに出しきろうと。そういえば、私が使っている"キッちゃんボム"は、イオさんに教えていただいた技なんです。「キッドにこの技は合うと思う」って。その技も、このイヨさんとの試合で初披露した気がします。

当時の私にとって、イオさんはあまりにも遠い存在でした。渡米前のイオさんはワンダー王座を保持していた。そのベルトを自分が巻いていると思うと、「レスラーとして大きくなったな」って実感します。今、スーパースターになられたイオさんと自分が対戦したらどうなるんだろう......これはひとつの夢ですね。

――海外挑戦への思いはないんですか？

キッド：ないですね（笑）。"欲深きホワイトタイガー"なんですけど、海外進出は考えてなくて、「スターダムで頑張りたい」という気持ちが強いです。

【ターニングポイントになったジュリア戦】

――2021年２月13日、当時のワンダー王者、ジュリア選手に挑戦しましたね。

キッド：正直、ワンダーのベルトというより、ジュリアという存在が大きかった。その時はまだハイスピード（※）のベルトも獲れてなかったから、段階を飛び越えて挑戦してしまった感じでしたね。

（※）ハイスピード王座。素早い動きを得意とする選手向けのベルト。

――この試合でマスクを破られましたよね。

キッド：私のプロレス人生でターニングポイントになった試合です。同年３月、中野たむとジュリアの髪切りマッチが決まっていました。ジュリアからすれば、「たむとの髪切りマッチの踏み台」くらいにしか思っていなかったのかもしれません。でも、私にとっては初めてのワンダー王座挑戦でしたし、初めて後楽園ホールのメインイベントだったので、めちゃくちゃ気合いが入っていた。

負けはましたが、その試合でスターダムのマスコット的なイメージが覆されたというか。ジュリアにマスクを破られたことで、今まで出たことない感情が大爆発しました。観客の方たちも、私の力強さや感情が動く試合を初めて観たんだと思います。その時に「お客さんが私に求めているのはこういうことなんだな」と感じましたね。

今思えば、ジュリアも必死だったと思う。アイスリボンから単身、スターダムに乗り込んできて這い上がっていったわけですからね。

（後編＞＞）

【プロフィール】

スターライト・キッド

身長150cm、体重48kg。スターダム７期生。2015年10月11日にプロレスデビューを果たす。2018年３月28日、新設されたフューチャー・オブ・スターダム王座の初代王者に。2021年６月、ユニット「大江戸隊」に強制加入。同年８月、なつぽいを破りハイスピード王座戴冠。2022年３月、渡辺桃とともにゴッデス・オブ・スターダム王者に。2024年５月、大江戸隊から追放。同年７月、自らが中心となる新ユニット「NEO GENESIS」結成。同年12月、５度目の挑戦で悲願のワンダー・オブ・スターダム王座を奪取した。