「学歴重視か自由教育か」ドラゴン細井と岸谷蘭丸が持論展開
医師で医学部受験塾塾長のドラゴン細井氏と、実業家で俳優・岸谷五朗の長男でもある岸谷蘭丸氏が、YouTubeチャンネル「KIDSNA STYLE チャンネル【公式】」の動画に出演。「学歴重視か自由教育か」という子育ての悩みに対し、真っ向から持論を展開した。
動画では、自身の中学受験に「嫌な思い出しかない」という母親からの相談が取り上げられた。この悩みに対し、細井氏は「勝手に自分の中学受験のマイナスイメージを子どもにぶつけんな」と一喝。親が自身の過去の経験を主観で語り、子供の可能性を狭めている現状に「過去に囚われすぎです」と厳しく指摘した。
さらに細井氏は、勉強の動機付けについて「『勉強しないとああなるよ』ではなく、『勉強するとこういう人になれる』というプラスのイメージを伝えるべき」と主張。世間で良しとされがちな“のびのび教育”についても、「僕らみたいな自由な人を見て、親が自由にのびのび育てたんだって勘違いする。それがすごく間違っている」と断言。実際は親が敷いた“見えないレール”や抑圧があったからこそ、それをバネに自立できたと独自の視点を明かした。
岸谷氏も「のびのび育てるって、子どもは何するんですかね」と疑問を呈し、「やりたいことができた時に頑張り方がわからない子が多い」と、目標なく育つことのリスクに言及。勉強とは、目標達成までの道筋を描くための「自分の中の規則性を作る作業」であると語り、早期の訓練の重要性を説いた。両氏は、親が子供の将来を見据え、戦略的に環境を整える必要性を強く訴えた。
