¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É10¼ïÌÜ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á700¿Í¤¬ÂÎ¸³
¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ìÅÙ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É10¼ïÌÜ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á700¿Í¤¬ÂÎ¸³
¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É10¼ïÌÜ¤ÎÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¡×¤¬ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¿þÌî¤ò¹¤²¤è¤¦¤È½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢4ºÐ¤«¤é¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎÌó700¿Í¤¬»²²Ã¡£ÀìÌç¤Î¥³ー¥Á¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤Ë¼¡¡¹Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¶¥µ»¤âー
¡Ê¾®³Ø4Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¥â¥ë¥Ã¥¯¤È¥À¥ó¥¹¤È¡¢¥Õ¥êー¥¨¥ê¥¢¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥ë¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ê¾®³Ø4Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¡Ê¾Íè¤Ï¡Ë¥À¥ó¥¹¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê³ØÇ¯¤Î¿Í¤¬¸ò¤¨¤Æ¥µ¥Ã¥«ー¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¡£¡Ê¾Íè¤Ï¡Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£