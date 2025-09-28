¸µÆü¸þºä46¡¦óîÆ£µþ»Ò¡¡¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È¥¿¥Ö¡¼¡É¤ËÄ©¤ß¹ñºÝÇÉ½÷Í¥¤Ø
¡¡ÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤¬¥Á¥é¸«¤¨¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤ëÈà½÷¤Î´é¤Ä¤¤Ï¡¢½÷Í¥¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡¡9·î17Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±Ç²èº×¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡£³Æ¹ñ¤«¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬´é¤òÂ·¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÀ¾Åç½¨½Ó¤ä¾®·ª½Ü¡¢°½Ìî¹ä¤äËÌÂ¼¾¢³¤¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£¤È¤ê¤ï¤±¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¸µÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤À¡£
¡¡±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà½÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖóîÆ£¤µ¤ó¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÈ±¤ò¼ª¤Ë¤«¤±¤ë»ÅÁð¤ò²¿ÅÙ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶Êâ¤»Ï¤á¤ë¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢±é¼Ô¤Î½ÉÇñ·ó¹µ¤¨¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡óîÆ£¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤Ë½÷Í¥¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö±Ç²èº×¤Î¡Ø¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤ÎÁëÉôÌç¡Ù¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤Î½é¼ç±éºî¤Ç¤¹¡£4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢3ËÜ¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¶Ø»ß¡É ¤òÂêºà¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÈºÛÈ½¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü¸þºä46¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎóîÆ£¤µ¤ó¤¬Îø¤ËÅ®¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±ºîÉÊ¤Ï¸¢°Ò¤¢¤ë¡ØÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¡¢¡È¥¿¥Ö¡¼¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÃ¦Èé¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½÷Í¥¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¥«¥ó¥Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÇÉ½÷Í¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÊâ¤Êý¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ100ÅÀËþÅÀ¤«¤â¡£