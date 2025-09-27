この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI解説者・ミライ氏が、自身のチャンネルの最新動画「【2025年秋最新】Gensparkが“全部入りAI”に進化! ～GPT-5・Nano Banana・Veo 3が一つのツールで使える、大量のAIエージェント実装～」を公開。動画では、2024年6月にリリースされた話題のAIプラットフォーム「Genspark」について、機能の全体像や使い勝手、注目すべき独自エージェント、料金体系まで徹底解説した。

ミライ氏は冒頭、「近年、AIツールは多機能化していて、チャットで会話できるだけでなく、画像や動画も作れるようなAIサービスが増えています。」と現状を語ったうえで、「Gensparkはここ1年の間、毎週のように新機能をリリースし、群を抜いて多くの機能が実装されています」と他のAIツールとの違いを強調。そのなかでも、GPT-5やAnthropicのClaude、GoogleのGeminiなど最新のAIモデルを自由に選べるだけでなく、「ナノバナナで画像を生成・編集したり、Veo3で動画を作ったりと、画像・映像・資料生成まですべてひとつで完結するのが最大の強み」と分析した。

動画では4章構成で、はじめにGenspark全体の概要や使い方、PC・スマホでの利用方法、料金プランまで一挙に紹介。「PCもモバイルも日本語の画面で使える。無料プランでも『1日100クレジット』付与されるので、まずは色々試してほしい」と初心者に呼びかけた。また、「Chromeベースの公式AIブラウザも用意されていて、Webブラウジングしながらでも質問や画像生成ができる柔軟性も魅力」と語る。

さらに、Genspark最大の特徴である多数のAIエージェントについても詳しく触れ、「何でもできる『スーパーエージェント』から、Webアプリ生成ができる『AIデベロッパー』、画像を指示通りに編集する『AIデザイナー』、アップした動画からハイライトを自動生成する『Clip Genius』まで、『もう“全部入りAI”と呼んでいい』」と絶賛。動画では、「調べ物からスライド作成・ファクトチェック、音声対話型のポッドキャストまで、これ一つで済む時代が来た」ともコメントした。

モバイルアプリ独自の機能に関しても、「画像を音声だけで編集できる『フォトジーニアス』など、スマホ閲覧時のインターフェースもどんどん進化している」と説明し、Webブラウザでは実装されていない便利機能に注目した。

動画の最後でミライ氏は、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:02

最新AIモデル＆高機能性！Gensparkの多彩な進化
04:51

Gensparkのチャット機能とユーザー特典解説
12:51

モバイル限定機能！Gensparkアプリの独自体験

