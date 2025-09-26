【一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール】 2026年3月 発売予定 価格：8,250円 コトブキヤショップ限定品

コトブキヤは、プラモデル「一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール」を2026年3月に発売する。価格は8,250円。

本製品は、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、「一条 星羅」がチアリーディング衣装を纏った姿をプラモデルで表現したもの。2026年2月発売予定の「一条 星羅【チアリーディング衣装】」のカラーバリエーションで、通常版からアイシャドウとリップをオフしたピュアな印象のプリントに変更しており、瞳の色もブルーに変わっている。

大切な人に向けた「大好き顔」や親密さを感じさせる「ニヨニヨ顔」「企み顔」に加えて、慰めてくれる時やいっしょに落ち込んでくれる時の「しょぼん顔」などバラエティに富んだ4種の表情パーツがラインナップしているほか、目線の向きが異なる水転写式アイデカールが付属するため、未塗装タイプに貼り付けることによりオリジナルの表情パーツを作ることができる。

星羅のトレードマークとなっているアクティブな印象のサイドテールは、ゆるいウェーブがかかっており細かい毛束感とエアリー感をテーマに造形しており、シリーズで最も複雑に表現されたヘアスタイルとなっているほか、ヘアカラーは「佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】」と同色の鮮やかなイエローを採用している。

胸部から腹部の関節構造で前屈みや腰反らしの姿勢も可能で、首のボールジョイントは前後スライドタイプを採用しているので幅広い表情付けができる。また、トップスの胸元の白いラインとスニーカーの紐模様は塗装済みパーツとなっており組み立てるだけでイメージに近い仕上がりになる。

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、ABS、POM、PVC（非フタル酸）

