シャオミは、新型Androidタブレット「REDMI Pad 2 Play Bundle」を本日26日に発売した。価格は2万6980円。

Xiaomi Store、Xiaomi公式サイト「mi.com」、楽天市場、Amazon.co.jpで購入できる。

REDMI Pad 2 Play Bundleは、「MediaTek Helio G100 Ultra」を搭載したAndroidタブレット。ディスプレイは11インチで、2.5K解像度（2560×1600）を備える。

「REDMI Pad 2 Play Bundle」は「REDMI Pad 2 マットガラスバージョン」とタブレットカバー、スタイラスペンがセットになった製品。

メモリー／ストレージは、4GB＋128GBモデルのみが用意。カラーバリエーションは、グラファイトグレーの1色のみとなる。

主なスペック 製品名 REDMI Pad 2 Play Bundle 大きさ 254.58×166.04×7.36mm 重さ 510g リアカメラ 「広角」800万画素 フロントカメラ 「広角」500万画素 ディスプレイ 11インチ2.5K解像度（2560×1600）、リフレッシュレート最大90Hz バッテリー容量 9000mAh 急速充電 18W（同梱 15W） チップセット MediaTek Helio G100 Ultra メモリー／ストレージ 4GB＋128GB OS Android 15（Xiaomi HyperOS 2） スピーカー ステレオスピーカー、Dolby Atmos対応 生体認証 顔認証