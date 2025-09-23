¤Þ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ーーー¥Ã¡ª¡ÚGU ¡ß rokh¡Û¥Ç¥¶¥¤¥óÂçÍ¥¾¡♡¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
ÂÔË¾¤Î¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¡ß¡Ú rokh¡Ê¥í¥¯¡Ë¡Û¤Î¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤¬¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª ¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ërokh¤é¤·¤¤¥âー¥É¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ËÆëÀ÷¤à¼ÂÍÑÀ¤È¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤GU¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ì¤ë¿·ºî¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃíÌÜ¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Í¥¤¥Óー¤Ç¥Ú¥×¥é¥à¤Î´Å¤µ¤ò¥»ー¥Ö
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ú¥×¥é¥à¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー by rokh ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÉ³¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼«ºß¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ú¥×¥é¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥®¥ã¥¶ー¤ò´ó¤»¤Æ¤â¥Í¥¤¥Óー¤Ê¤é´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÉÊ¤è¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÄø¤è¤¤¸ü¤ß¤ÎÁÇºà¤Ç¥í¥ó¥°¥·ー¥º¥ó¤ÇÃåÍÑ²ÄÇ½¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤«¤éµÙÆü¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶¡£
¶ÊÀþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È ¡ß ¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇºÇ½Ü¥àー¥É¤ò±é½Ð
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ú¥¤¥ó¥¿ー¥¸ー¥ó¥º by rokh¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÙ¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥ì¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿·Á¯¤Ê¥¸ー¥ó¥º¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¶ÊÀþ¤Ç¡¢¤Ï¤¯¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Âç¤¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ï¥ó¥Þー¥ëー¥×¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤¤«¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
Ã»¾æ¤Î¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¹¤È´¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ
¡ÚGU¡Û¡Ö¥·¥çー¥È¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È by rokh¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ê¥·¥çー¥È¥È¥ì¥ó¥Á¡£Î©ÂÎÅª¤ÊÂµ¤È¸å¤í¿þ¤Î¥®¥ã¥¶ー¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Ã»¤á¾æ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¡ý Æ±ÁÇºà¤Î¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤Ë¤â´üÂÔÂç¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Í»¹ç¤·¿·Á¯¤ÊÂ¸µ¤Ë
¡ÚGU¡Û¡Ö¥á¥êー¥¸¥§ー¥ó¥·¥åー¥º by rokh¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¥½ー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥åー¥º¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¡£¥¯¥í¥¹¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¥ê¥Ü¥ó¤¬¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥½ー¥ë¤Ç´Å¤µ¤ò¥»ー¥Ö¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ù¥ë¥È¤Ï¥´¥àÉÕ¤¤Î¤¿¤áÃåÃ¦¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¹¥¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ëÂ¸µ¤¬´°À®¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Sara.K