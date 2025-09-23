1枚でトレンドを先取り♡ 渋さとしゃれ感を兼ね備えた「レザージャケット」の着こなし術

秋のおしゃれをアップデートするなら、やっぱりレザー。どうせなら着るだけでテンションが上がるものをセレクトしたい！そこで今回は、中川紅葉・三浦理奈とともに、可愛いテイストが好きなコでも挑戦できるレザージャケットの着こなし術をご紹介します。一点投入で即しゃれ感をまとえるアイテムをぜひチェックしてみて♡

お強めレザーのすすめ

秋からのおしゃれに欠かせないものといえばレザー。

せっかく新調するなら、確実にかわいく盛れるものだけを手に入れたい♡

そこで今回は、ガーリーさんでもOKなお強めなレザーの着こなし方をご紹介します。

「ヴィンテージライク」なジャケットをひと差し

レザーのなかでも、やっぱりジャケットはマストハブ。

今季は、古着屋さんで出会ったようなエイジング加工、ゆるっと着られるオーバーシルエットなど、どこか懐かしくて、あえて渋いデザインが注目株なんです。

Cordinate 1枚でトレンド感が出せるヴィンテージジャケット

〈左・紅葉のコーデ〉大人っぽさがUPするこっくりブラウン♡

ポケットのフリルがアクセント。白ワンピもブラウンレザーとあわせれば甘すぎず秋らしい印象に。

〈右・理奈のコーデ〉攻めなレザーも小花柄でぷりかわ

1枚で一気にコーデが締まるジャケット。大きめのシルエットと袖の装飾が華奢に見せてくれる♡

〈右・理奈〉レザージャケット22,000円／LAGUA GEM（バロックジャパンリミテッド）タイつきレイヤードトップス 7,920円／dazzlin レーススカート 29,700円／ottod'Ame（パサージュ ドゥ ストックマン 恵比寿店）バッグ 31,460円／minitmute（HANA SHOWROOM）ソックス／スタイリスト私物〈左・紅葉〉レザージャケット 30,800円／HONEY MI HONEY レースワンピース 25,960円／LILY BROWN 下に着たニットタンクトップ 4,990円／H＆M（H＆M）ネックレス 13,200円／aura（805showroom）ブーツ 15,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item 【LAGUA GEM】ベージュレザージャケット

ほどよいギャル度がプラスできるファードッキング。

ベージュレザージャケット 22,000円／LAGUA GEM（バロックジャパンリミテッド）

Item 【merry jenny】ピンクレザージャケット

すそのリボンやフリルなどガーリー要素たっぷりな甘レザー。

ピンクレザージャケット 18,700円／merry jenny

Item 【dazzlin】ブラックレザージャケット

レトロなリボンがおかわなクラシカルジャケット。

ブラックレザージャケット 16,500円／dazzlin

撮影／Kaede Hara（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）、モデル／中川紅葉、三浦理奈（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉