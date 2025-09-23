1枚でトレンドを先取り♡ 渋さとしゃれ感を兼ね備えた「レザージャケット」の着こなし術

秋のおしゃれをアップ デート するなら、やっぱりレザー。どうせなら着るだけでテンションが上がるものをセレクトしたい！そこで今回は、中川 紅葉 ・三浦理奈とともに、可愛いテイストが好きなコでも挑戦できるレザージャケットの着こなし術をご紹介します。一点投入で即しゃれ感をまとえるアイテムをぜひチェックしてみて♡

お強めレザーのすすめ

秋からのおしゃれに欠かせないものといえばレザー。

せっかく新調するなら、確実にかわいく盛れるものだけを手に入れたい♡

そこで今回は、ガーリーさんでもOKなお強めなレザーの着こなし方をご紹介します。