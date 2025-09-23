「ブルガリア」アイス無料！インスタント食品3種も無料はすごいぞ...大量すぎるコンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″まとめ。《9月23日時点》

ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年9月23日から29日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

9月23日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

新作「午後の紅茶」も無料に

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料やカップ麺がもらえます。

1つめの対象商品は、ロッテ「コアラのマーチ チョコ」です。

1個購入すると、アサヒ「十六茶」（660ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、エースコック「タテロング 飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺」。

1個購入すると、「スーパーカップ ミニもやしみそラーメン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも9月30日から10月6日まで。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、飲料がもらえます。

対象商品は、明治「R-1ドリンク The GOLD」と「R-1ドリンク The GOLD 低糖・低カロリー」（各112g）。

どちらか1本を購入すると、「プロビオLG21 ドリンク」（112g）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は9月23日から10月6日まで。

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店でも、様々な飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」です。

1本購入すると、「クラフトボス」の「ブラック」「ラテ」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

2つめの対象商品は、「三ツ矢特濃 マスカットスカッシュ」。

1本購入すると、「三ツ矢サイダー」（各500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、増量パッケージも対象です。

引換期間は、いずれも9月30日から10月13日まで。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店で、さまざまな飲料のほかにアイスなどがもらえます。

1つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶 FRUITS＆ICE TEA」の「白ぶどうとレモン」「オレンジとグレープフルーツ」（各500ml）です。

1本購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、伊藤園「健康ミネラル麦茶」（670ml）。

1本購入すると、「お〜いお茶 緑茶」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記2つの引換期間は9月30日7時から10月5日まで。

3つめの対象商品は、森永乳業「マウントレーニア カフェラッテ クリーミーラテ」。

1本購入すると、「マウントレーニア」の「カフェラッテ クリーミーラテ」「カフェラッテ」「カフェラッテ エスプレッソ」「カフェラッテ ノンシュガー」（各240ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、沖縄県では実施していません。

4つめの対象商品は、東洋水産「マルちゃん正麺 カップ」の「ワンタン中華そば」「芳醇醤油」です。

どちらか1個を購入すると、「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」「担担スープ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、北海道のみ「スープカレー ワンタン」も引換対象です。

5つめの対象商品は、農心「辛ラーメン」の「焼きそば カップ トムヤムクン味」と「カップ」。

どちらか1個を購入すると、「辛ラーメン 袋麺」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、沖縄県では実施していません。

6つめの対象商品は、森永製菓「inバープロテイン」の「ヨーグルト」と「ザクザクビター」です。

どちらか1個を購入すると、「inバープロテイン」の「バニラ」「ベイクドチョコ」「ベイクドビター」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

7つめの対象商品は、明治「エッセルスーパーカップ 抹茶」（200ml）。

1個購入すると、「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」（85ml）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめから7つめの引換期間は、いずれも9月30日7時から10月6日まで。

ファミリーマートでは、めずらしく商品によって引き換えの終了日が異なるので気を付けて。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

対象商品は、グリコ「ビスコ」「ビスコ 発酵バター」（各15枚）です。

1個購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は9月30日から10月6日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週は様々な飲料のほかにも、インスタント食品やアイスなどが対象になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ