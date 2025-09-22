

「135g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ」

亀田製菓は、「135g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ」（以下、「亀田の柿の種 ダブルコンソメ」）を全国のスーパーマーケットで、「45g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ」を全国のコンビニエンスストアで9月29日から10月末までの期間限定発売する。

「亀田の柿の種」ブランドから、おやつにもぴったりな「亀田の柿の種 ダブルコンソメ」を期間限定で新発売する。「亀田の柿の種」は1966年の発売以来、長く消費者に楽しんでもらっている亀田製菓の代表商品だが、「もっと親子でも楽しんでほしい」「おやつ時間にも楽しんでほしい」という想いからスナックの王道である“ダブルコンソメ味”の柿の種が誕生した。

チキンとポークの2種類のお肉と野菜のうまみをぎゅっと詰め込み、奥深いコンソメの味わいを表現している。さらに、「亀田の柿の種 うましお」と同様に、味付けの工程でオイル掛けをする“カリッとスナック製法”を採り入れることで、スナック好きの人にも満足してもらえる、クリスピーなカリッと食感を実現している。

商品パッケージは、コンソメ味を連想させながらも、目を引くゴールドのカラーを採用している。さらに、あえて割れている柿の種のイメージを使用することで、軽快な食感を表現している。



「45g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ」

全国のコンビニエンスストアでは、持ち運びにも便利な「45g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ」を期間限定で発売する。ついつい手が止まらない期間限定のおいしさを、ぜひ楽しんでみてほしい考え。

亀田製菓では、2016年に「亀田の柿の種」の発売50周年を記念し、柿の種を「1」、ピーナッツを「0」に見立て、10月10日を「亀田の柿の種の日」に制定した。今年も、消費者と一緒に「亀田の柿の種を楽しむ日」として様々な活動を計画している。詳細は近日中に発表予定なので、期待してほしいという。

［小売価格］

135g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ：367円前後

45g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ：138円前後

（すべて税込）

［発売日］9月29日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp