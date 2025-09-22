みちょぱこと池田美優が、9月21日放送のラジオ番組『#みちょパラ』（ニッポン放送）で、これまで避けていたフワちゃんの名前を口にしたことが話題となっている。

「9月6日放送の『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ系）では、芸能活動休止中のフワちゃんに代わり、野呂佳代さんが新メンバーとして参加しました。 すると、同じく出演していたみちょぱさんの態度を批判する記事がネットニュースになったのです」（芸能記者）

有吉弘行らによる野呂への体型いじりが繰り返される中、みちょぱが止めることなく笑っていたという内容が伝えられていたのだ。

「礼儀正しい野呂さんとの対比で、みちょぱさんの態度が余計に目立ってしまったというわけです。つまりフワちゃんがいないことで、今度はみちょぱさんが悪目立ちし、批判の矢面に立たされる形に。するとこの記事に対し、みちょぱさんは思わず、『なんだよ、フワがいないからって……フワって言っちゃった。いっか別に。隠してるわけじゃないから。前まで“例のあの人”とか言ってたのに』と話したのです」（同前）

8月10日の『#みちょパラ』では、『有吉の夏休み』のオンエア前ということもあり、意図的にフワちゃんを「例のあの方」と表現し、名前を出すことを避けていた、みちょぱ。しかし今回は記事を受けて、フワちゃんの名前を思わず口にしてしまった形だ。

「続けて、みちょぱさんは『じゃあフワ帰って来いよ、お願いだから。私に（批判が）来るんだったら』と、SOSを出していました。続けて、『フワがその役割やってたんだなと思ったら、ありがとうございましたですね』と感謝していたのです」（同前）

しかしX上では、やはり“アレルギー”のある人が多いようで、

《フワは、もう見たくない。。》

《フワが帰って来るのは余計に駄目だろ 》

など、やはり反応は芳しくないようだ。これについて芸能プロ関係者は語る。

「『有吉の夏休み』では、破天荒なフワちゃんがいたことで、他のメンバーが相対的に常識的に見えていた部分もあると思います。みちょぱさんも、フワちゃんが他のメンバーへの非難の矛先を逸らす役割を担っていたことを痛感したというわけですね」

みちょぱが今回実名を出してフワちゃんの復帰を望んだように、業界では彼女の支援の動きが広がっている。

「指原莉乃さんをはじめ、仲の良いタレントがテレビやSNSでフワちゃんの名前を出し始めています。最近では鈴木おさむ氏がYouTubeチャンネルへの出演オファーを出したり、3日放送のバラエティ番組『人間研究所』（日本テレビ系）で伊集院光さんが『フワちゃん呼ぼうぜ！』と発言。またシソンヌ長谷川忍さんが海外から帰国する近況まで明かすなど、段階的な復帰戦略が見て取れます。

とはいえ、みちょぱさんが指摘しているように以前と変わらぬままフワちゃんに“暴れ役”を求めているのだとすれば、テレビ復帰したところで再び批判の声が出るのは変わらないでしょう。大炎上を経験したフワちゃんが同じスタンスでの復帰を望むのかどうか、かなり怪しいところですね」（前出・芸能プロ関係者）

復帰するなら“キャラ変”もありかも。