24年間生理なし「子宮が幼児期から成長していない」衝撃の宣告から始まった、不妊治療と仕事の両立に苦しむ女性【作者に聞く】
SNSやブログで実話に基づいた漫画を公開しているぺ子さん(@peko_comic)。フォロワーの実体験を基に描かれた『生理が一度も無かった私が妊娠するまで』が注目を集めている。今回は、この作品の1〜12話を紹介するとともに、不妊治療と仕事の両立について話を聞いた。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
■「生理が一度もありませんね」…告げられた衝撃の事実
24歳のユナさんは、レディースクリニックで診察を受けた際、医師から「今まで生理が来たことが一度もありませんね」という衝撃の事実を告げられる。これまで経験した出血はすべて不正出血だったという。このままでは将来、子どもを望んでも不妊治療すら難しいと聞き、ユナさんは絶望する。
不妊の原因は、子宮が幼児期から成長していないことだと告げられ、ユナさんは深く落ち込んだ。
まず排卵誘発剤の服用から治療を始めたが、変化がなかったため注射に移行。しかし、注射を打つためにクリニックに行く日には、職場で外せない会議が入っていた。有給の相談をしても上司に相手にされず、残業続きで病院に行く時間も確保できない日々が続く。
その後、ピルを処方されたが、副作用の腹痛に苦しむことに。時間とお金ばかりがかかり、この治療は3〜4年間も続いたという。
そんな中、仕事で出会ったハチと交際することに。ハチが子ども好きだと知ったユナさんは、「この人のそばにいてもいいのかな…」と不安を募らせていく。
プロポーズを受けた日、ユナさんは泣きながら「ハチをパパにしてあげられないかもしれない」と衝撃の事実を告白する。結婚後、本格的に妊活を始めるが、体力的にも精神的にも予想以上の困難が待ち受けていた。
■不妊治療と仕事の両立…作者が語る現実
不妊治療と仕事の両立は本当に大変だったのではないか。ぺ子さんは、この点について「治療自体のつらさもありますが、作中にもあるように職場の上司や人間関係で悩むことも」と語る。「仕事は辞めたいけれど、やりがいやお金の問題でやめられない、そんな方々も多いのではないでしょうか」と、多くの人が抱える悩みに言及した。
ぺ子さんのSNSやブログには、他にも実話に基づいた作品が多数公開されている。興味がある方は、ぜひ一度読んでみてほしい。あなたは、ユナさんのように不妊治療と仕事の両立に悩んだ経験はありますか？
取材協力：ぺ子(@peko_comic)
※この作品は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
