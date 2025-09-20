サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻でタレントの平愛梨が２０日放送の関西テレビ「おかべろ」に出演。ホームパーティーで夫のチームメートを爛疋鶲き瓩気擦燭般世した。

長友がインテル・ミラノ時代のイタリアでの生活の話題になり、ＭＣの岡村隆史が「イタリアのビッグクラブですから、住むとこもそりゃビッグでしょ。いろんな選手とも食事したりしたでしょ？ 有名な選手」と質問した。

平は「来てました。（アントニオ）カンドレーヴァとか（サミール）ハンダノヴィッチとか、なんか家に来てました」とと告白。岡村が「すごいやん！ サインもらった？ ちゃんと」とコーフン気味に語ると、平は「サインいらないですけど…」となぜか素っ気ない反応を見せた。

その狹形海屬雖瓩某聞毀鬚寮佚通世「『もらってないんですけど』じゃなくて？ 『いらないですけど』？」と困惑するなか、平は「家に来られた時に、海苔があるじゃないですか、日本の。（歯に張って）お歯黒したんですよ」と振り返り始めた。

平はチームメートが帰路につく際、前歯を爐歯黒瓩砲靴董屬犬磴△泙燭諭繊廚箸見送りしたそうだが、「本当に『長友の妻は歯がないのか！？』と思っちゃったらしくて、冗談通じなかったみたいで。夫に『愛梨、何やってんの？』って。『え？ なんかコミュニケーションとったほうがいいかなと思って…』って」と想定外の反応をされてしまったとか。

これを聞いた岡村は「ちょっと笑かさなと思って。自分の見てるバラエティーの一番おもろいやつ出したろと」と苦笑。平は「そういうのやったら、（長友が）『いいよ。そういうのいらないから』って」と頭をかいていた。