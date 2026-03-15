１４日深夜放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に、４児の母でタレントの平愛梨が出演。夫のサッカー日本代表ＤＦ長友佑都との交際が始まるきっかけとなった場面を詳細に語った。共通の知人がおり、長友がイタリアから帰国するたびに「会いたがっている」と誘われていたが断っていたという。しかし、タレントの三瓶にだけ相談したところ、サッカー好きの三瓶が「俺、会いたい」と言ったことから会うこ