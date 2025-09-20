「セルフレジを両替機にするな！」大量の小銭と一緒に入っていた、まさかの異物とは？最近いるいる「常識のない客たち」【作者に聞く】
最近増えているセルフレジ。しかし、それを両替機のように使ってしまう人もいるという。漫画家の狸谷さん(@akatsuki405)が描いた実録漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』から、「己の便利は誰かの不便」というエピソードを紹介する。
■セルフレジを両替機にする人たち
お財布の中身をきれいにしたいと、セルフレジの小銭投入口に大量の小銭をぶちまける人がいる。「便利だから」といううわさを聞いて真似をする人もいるようだ。
狸谷さんの漫画には、同じ方法で機械を壊してしまったという同業者のコメントがたくさん寄せられている。特に詰まりやすいのはシールやネジなどの異物だという。ほかにも、お札の投入口にレシートや小銭を入れる人もいて、長時間レジが使えなくなることもあるそうだ。
「ルールを守ってご利用いただければ幸いですが、サービスによっては一定期間利用停止になったり、サービスそのものがなくなったりする場合もあります。自分が利用しているものは、ほかのお客様も利用していると少しでも考えていただけたら幸いです」と狸谷さんは話す。
■常識のない客たち
セルフレジのトラブルのほかにも、スーパーにはたくさんの珍客がいる。毎日来る客がルーティンのように大量の割り箸を持ち帰ったり、商品を口にしてからレジに持ってきたりする客もいる。黙って差し出されるため、店員の手が唾液で汚れてしまうこともあるという。
接客業は大変な仕事だが、利用者の理解を得にくく、クレームを言われやすい存在でもある。狸谷さんの描くスーパーのトラブルには、多くの同業者から共感の声が届いている。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
