神戸初のとんかつ店　老舗とんかつ店とんかつ武蔵　豚肉と海老の二刀流で魅力

神戸元町、神戸を代表する観光地、大人気の中華街神戸南京町やモダンな建物や街並みが残る神戸・旧居留地など、神戸きっての人気スポットです。昭和14年に神戸三宮で創業し、20年前に三宮センター街から現在の元町へ移転した神戸初のとんかつ店『とんかつ武蔵』をご紹介します。他に支店はなく、この1店舗のみで営業されています。神戸のとんかつと言えばとんかつ武蔵、カウンター席からはとんかつを揚げる軽やかな音が聞こえています。

神戸初のとんかつ店とんかつ武蔵



とんかつに使用する豚は、産地などにとらわれず、オーナー自ら自身で厳選し、とんかつに適したものを使用、肉厚の豚肉の味わいを凝縮するため、フライヤーは使用せず、鍋で一つひとつの状態を見極めながら丁寧に揚げています。

美味しさへのこだわりの時間だと思うと、お料理が到着するまでのお時間もお楽しみに変わります。

鍋で丁寧に揚げている極太のとんかつ

とんかつ武蔵の名物『とんかつ定食（ロースまたはヘレ）』。今回はロースをいただきました。

キャベツは大きめの四角い形をしています。(注文時に千切りとお伝えすると千切りも可能)素材の甘さを楽しめ口のなかをさっぱりとさせる為、大きめの四角にカットされています。

とんかつ武蔵の名物とんかつ定食キャベツは角切り



ソース・パン粉・赤だしに使用する八丁味噌は、全てお店特製のもので作られています。

豚の旨みが凝縮された分厚いとんかつ

ゑび椎茸定食(えび椎茸定食) 椎茸の笠の裏にエビカツの種を乗せて揚げた女性に人気メニュー、ふっくらとした肉厚な椎茸と海老の旨みとぷりぷり食感で、何度もいただいているお気に入りのメニューです。レモンをかけていただくとさっぱりと爽やかな風味で、上品な味わい

肉厚な椎茸に海老がぎっしり詰まったゑび椎茸定食



お一人様からご家族、会社での会合まで対応可能な広々とした店内。落ち着いた雰囲気の中で、ゆっくりとお食事を楽しめます。

広々とした店内は、お一人様からご家族での来店でも安心

創業当時から神戸や全国各地から訪れるお客様から愛される、とんかつ武蔵、オーナー川飛満晃さん自らが厨房に立ち、こだわりのとんかつを提供しています。

【コジコジ×Bull Pulu】限定コラボドリンク＆グッズが登場♡

オーナー川飛満晃さん

とんかつ武蔵

兵庫県神戸市中央区元町通1-7-2

078-321-0634

定休日 水曜日

月・火・木・金 11:00 - 20:00 (L.O. 19:20)

土・日・祝 11:00 - 20:30 (L.O. 19:50)