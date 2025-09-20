¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¸ì¤ë¡ÈÎÉ¤¤Åê¼ê¤Î¾ò·ï¡É¡¡¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È6»Íµå¤â6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î»³ËÜÍ³¿¤ËÃ¦Ë¹¡ÖÄ´»Ò¤Î°¤¤Ìë¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï»³ËÜ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤âÀå¤ò´¬¤¯¸«»ö¤ÊÅêµå¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó1/3¤Ç108µå¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢7»°¿¶6»Íµå¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬2-1¤ÇÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â12¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÃÏÁûÁ³¡ª¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡½é²ó¤ËÆó»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¤¤¤¤Ê¤ê25µå¤òÈñ¤ä¤·¤¿»³ËÜ¡£¤µ¤é¤Ë2²ó¡¢Æó»à¤«¤é8ÈÖ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë¤³¤ÎÆüÍ£°ì¤Î°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÇ¤Á¡¢°Ê¹ß¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£6²ó¤Ï¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤é4ÈÖ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£¤³¤ì¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î2.58¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Æ±Î½¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤Ê¤É¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢À©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÇ´Åê¤·¤¿»³ËÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤Î°¤¤Ìë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇ¶á¤Ï6¡¢7²ó¤Ç10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤Åê¼ê¤Î»Å»ö¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Íµå¤¬¾¯¤·Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤È´¤¡¢5²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ÊÅêµå¡¢ÅÅ·âÅª¤ÊÅêµå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¼«¿®¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢Ëè²ó¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¼î¶Ì¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤òºî¤ë»³ËÜ¡£º£Ìë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¿¿²Á¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]