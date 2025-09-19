ÃåÊý¤Ï¾®Êª´¶³Ð¡Ö¤Ä¤±Â¤¹¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤¡×1Ëç¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡ÖÉþ¤ò¾þ¤ì¤ëÉþ¡×¤È¤Ï¡©
1¤Ä¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÇó¤¬¤Ä¤¯¡¢Ãå±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤½¤³¤Ë¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤µ¡×¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢Ì¥ÎÏ¤Ï¤µ¤é¤ËÁýÂç¡£¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÇË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÁª¤Ó¡×¤È¡Ö¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤»¤ëÃåÊý¡×¤òÈäÏª¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥Ó¥¹¥Á¥§
1Ëç¤Ç¤â°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¸ü¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÃåÊý¤ËÉý¤¬½Ð¤ë½Ü¤Ê¥Ó¥¹¥Á¥§¡£¥Á¥ÎÉ÷¤ÎÌµ¹ü¤ÊÁÇºà´¶¤È¥Ï¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤Î½÷¤é¤·¤µ¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¥ì¥¤¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¢¤ê¡£
¥Ó¥¹¥Á¥§ 24,200±ß¡¿¥¸¥§¡¼¥ó ¥¹¥ß¥¹¡Ê¥¸¥ç¥ó ¥á¥¤¥½¥ó ¥¹¥ß¥¹ ¥¸¥§¡¼¥ó ¥¹¥ß¥¹ ¥¹¥È¥¢¡Ë
¢¢ÇÛ¿§¤â¥Æ¥¤¥¹¥È¤â¼«ºß¤Ê¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å
¢¢¸å¤í¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¤Û¤É¤è¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶
¥á¥ó¥º¤ÊÍ·¤Ó¿´¤ËÅº¤¨¤ë¥Ó¥¹¥Á¥§¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê½÷¤Ã¤Ý¤µ
¥Ó¥¹¥Á¥§¤ÏÃå¤Þ¤ï¤·¡£¥Ü¡¼¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¡¿Gap¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡¿Ungrid¡¡¥¥ã¥Ã¥×¡¿Oblada¡Ê¥·¥ó¥Á¡Ë¡¡¥Ô¥¢¥¹¡¿¥³¥³¥·¥å¥Ë¥Ã¥¯ ¥ª¥ó¥¥Ã¥Á¥å¡Ê¥³¥³¥·¥å¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¿ete¡¡¥Ð¥Ã¥°¡¿¥±¥Ã¥·¥å ¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡Ê¥¶ ¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È ¥¹¥È¥¢¡Ë¡¡¥µ¥ó¥À¥ë¡¿¥â¥ê¡¼¥Ë¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥º ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë
¥Þ¥ë¥Á¥Ü¡¼¥À¡¼¡Ü¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÃË¤Î»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÃæÏÂ¤¹¤ë¥Ó¥¹¥Á¥§¤È¾þ¤ê¤Ä¤¥µ¥ó¥À¥ë¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò¤¯¤º¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½÷À¤é¤·¤¤ÉÊ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤ä¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
¥Ó¥¹¥Á¥§¤ÏÃå¤Þ¤ï¤·¡£¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡¿RITA ROW¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É ¥ì¥ê¥å¡¼¥à ¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¡Ë¡¡¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¥Ë¡¼¥É¥Ð¥¤¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡Ê¥²¥¹¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¿¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ ¥¢¥ó¥°¥¶¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¿¥¢¥³¥Ã¥¯¡Ê¤È¤â¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥º ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¿ete¡¡¥·¥å¡¼¥º¡¿¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Á¡£È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥«¥é¡¼¤Ï¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
