King&Prince¹â¶¶³¤¿Í¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ªËÜ¿Í¤Ï¡ÖºÇ¶á¿²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤Æ¡Ä¡×
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤â¡Ä
£¸·î30¡Á31ÆüÊüÁ÷¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ØKing & Prince¡Ù¡£ÊüÁ÷Ä¾Á°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Î¤ß¤ÇÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹â¶¶¤Ï£¹·î£µÆü¤Ë»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£²¿Í¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
30ÆüÄ«¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¡Ú24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Û¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ·çÀÊ¤òÈ¯É½¡£
±ÊÀ¥¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð±é¤·¡¢¹â¶¶¤¬½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥À¥ó¥¹´ë²è¤ÏTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬ÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¹â¶¶¤Ï£¹·î£µÆü¤Ë¸Ä¿Í¤ÎSNS¤ä²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¡¦FAMILY CLUB web¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢£¸Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ØºÇ¶á¿²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤Æ¡Ù¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¤½¤ÎÇº¤ß¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø½ë¤¤¤«¤é¿²¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¡Ø¿²¤ì¤Ê¤¤¤È¾Ç¤ë¤â¤ó¤Í¡Ù¤È¡¢Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø³¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿´ÇÛ¡Ù¡Ø¿²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¡£µÙ¤ßÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡ª¡Ù¤È¡¢Èà¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç¤Î»Ñ
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Ï£¹Æü¤ËNHK¤Î²ÎÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ç18Ç¯È¯Çä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤È¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¶¶¤ÏÉüµ¢Ä¾¸å¤Ê¤¬¤é²Î¾§Ãæ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù¤Ç¤Ï·Ú²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²ÎÀ¼¤Ï¾¯¤·¤«¤¹¤ìµ¤Ì£¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Ë¹õ¤¤¥¯¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢´é¿§¤â°¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêËÀ¤Î±ÊÀ¥¤Ï±¦¼ª¤Ë¼ªÀò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¤½¤Î±ÊÀ¥¤Ï¡¢µîÇ¯£µ·î29Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»öÌ³½ê¤Î¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØWE ARE! Let¡Çs get the party STARTO!!¡Ù¤Î¸ø±é½àÈ÷¤ÎºÝ¡¢±¦¼ª¤òÉé½ý¡£29¡Á30Æü¤Î¸ø±é¤ÏÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤Ï±ÊÀ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ä¾¤Á¤ËÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤ò¤·¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼ªÆâ¤Ë¤â½ý¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£°å»Õ¤«¤é¡Ö£²½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÎÅÍÜ´ü´Ö¤¬É¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°ì»þÅª¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥±¥¬¤«¤é£±Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼ª¤¬¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£º£²ó¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤â¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é±ÊÀ¥¤¬¼ªÀò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤ê¡¢¡ÖÎ÷¤Î¼ª¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤½¤³¤Ø¤¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¹â¶¶¤Î´é¿§¤äÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¡¢
¡Ò³¤¿Í¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤ÎÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î÷¤â¼ªÀò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡££²¿Í¤È¤â¡¢ÌµÍý¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡£¾¯¤·µÙ¤â¤¦¤è¡Ó
¡ÒÎ÷¤Ï±¦¼ª¤Ë¼ªÀò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤Å¤é¤½¤¦¤À¤·¡Ä¡Ä£²¿Í¤È¤âÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ó
¡Ò³¤¿Í¤¯¤ó¡¢º£Æü¤Î¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£Î÷¤Î¼ª¤â¿´ÇÛ¤À¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡Ó
¡Ò³¤¿Í¤ÎÀ¼¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡££²¿Í¤È¤âÈè¤ì¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢100¡ó¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤è¡Ó
¤È¡¢·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Ï11·î15¡Á16Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥à¡¼¥É¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
11·î¤ÏËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¡È¤ªº×¤ê¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£