BBQにも◎ストレスなし「輪切り玉ねぎ」がバラバラにならない切り方

猛暑が落ち着き、秋はBBQなどアウトドアで食事をするベストシーズン。解放的な場所で味わうBBQは格別ですよね。そんなBBQにオススメなのが、「輪切り玉ねぎ」がバラバラにならない切り方！いつも玉ねぎと格闘していた方も、これなら時短にもなってラクラク。もちろん、自宅でホットプレートを楽しみたいときにも重宝しますよ。

玉ねぎがバラバラにならない切り方

爪楊枝がポイント！

1.玉ねぎを半分にカットしたら、爪楊枝を等間隔で刺します。あとは包丁で爪楊枝の間を切っていくと…。





2.爪楊枝が刺さったまま、見事に仕上がりました〜！





実際に試した人も絶賛

「すごい！目から鱗の方法でした」「切るのが楽しい〜」「バーベキューに持っていきます」など、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）には喜びの声がたくさん！





まさに逆転の発想で、今までのストレスがフリーになる切り方ワザ。屋外で調理をするときも、スイスイ〜ッと作業できるので助かりますね。週末にキャンプを楽しむ方や、家でバーベキューを予定している方も、格別な玉ねぎを存分に味わいましょう！

画像提供：Adobe Stock