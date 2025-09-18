たった一言で印象が激変…「めんどくさい」を“慈愛のことば”に変える裏ワザ【18万いいね】【ママリ】

「めんどくさい」言い換えたら慈愛がこもる言い方に18万いいね

瀬戸みずは(@setomizuha)さんの投稿です。日常の中のちょっとした場面で言いがちな「めんどくさい」という言葉。つい出てしまう言葉ですが、口にするだけでちょっとネガティブな気持ちになってしまいますよね…。





「めんどくさい」の代わりに「世話が焼けるな」を使うといい感じに慈愛がこもるからよく使う 例:このレシピ、塩もみしたあとさらに下味つけて寝かせるのか…世話が焼けるな…

そこでおすすめしたいのが、投稿者・瀬戸みずはさんのアイデア。「めんどくさい」をちょっと言い換えるだけで、言葉に愛がこもるそうです。さて、どんな言い換えなのでしょうか。

「めんどくさい」を「世話が焼けるな」に変えるというアイデア。なんとなくですが「慈愛がこもる」という感覚がわかる気がしませんか？「めんどくさいな」と言われるより「世話がやけるな」と言われた方が、ちょっとだけ愛がある感じがするのは気のせいでしょうか。



この投稿には「人生を楽しく生きるライフハック」「確かにいい感じに丸まった言葉」といったリプライがついていました。投稿には18万いいねが寄せられ、同様にいいなと思った方がたくさんいると想像できます。



今回のアイデアのように、細かい部分にていねいな気持ちを向けてみると、ちょっとだけ気持ちが上向きになるかもしれません。思わず「なるほど」と声が出てしまいそうな、日本語のおもしろさを感じる投稿でした。

アイラップ公式が発信！災害時に使える「ポリ袋炊飯」に2.4万いいね

アイラップ【公式】(@i_wrap_official)さんが投稿した災害時に役立つライフハックです。普段からアイラップを使用している方もいるのではないでしょうか。アイラップは保存袋としてだけでなく、電子レンジや湯せんでの調理にも使える便利なアイテムですね。



実は、災害時のために覚えておきたいハックがあるそう。公式発信、アイラップで簡単にご飯が炊ける方法をぜひごらんください。

停電で炊飯器が使えなくても、アイラップでおいしいご飯が炊けるのはうれしい情報ですね。一度試しに作っておくと、いざというときに慌てなくて済むかもしれません。



この投稿には「一度、ご飯を炊いてみます」「覚えておいたら助かる」「印刷して避難袋に入れておく」などのリプライが寄せられています。他にも「暖かい時期なら30分程、寒い時期なら1時間ほど浸水させるとしっかり炊けますよ」という米農家さんからのアドバイスもありました。



アイラップ【公式】さんによると、アイラップは手袋やごみ袋、けがや発熱の際に氷を入れて応急用氷のうとしても代用できるそう。また、アイラップをお皿にかぶせて食事をすれば、洗わずに済むため節水にもなります。万が一の災害時に備え、防災グッズの中にアイラップも入れておきたいと感じる投稿でした。

公式が発信「うどんスープで茶碗蒸し」有益レシピに4.7万いいね

ヒガシマル醤油【公式】(@higashimaru_ss)さんの投稿です。ヒガシマル醤油さんの人気商品といえば、CMでおなじみの「うどんスープ」。うどんのスープとして使うだけでなく、さまざまな活用法があるそう。



今回紹介するのは公式のXで紹介されていた「茶碗蒸し」のレシピです。レンジで作れて簡単・失敗なしのレシピはきっと試してみたくなるはず。

茶碗蒸しって、うどんスープと電子レンジがあれば簡単にできます！ 卵2個とうどんスープ1袋と水400mlを溶いた卵液とお好みの具材を器に注いでラップをかけ、600Wで2分加熱後、レンジ弱（200W）で表面が固まるまで更に6～7分加熱し余熱で5分おいて完成！ 注）申し訳ございません。レシピにレンジの弱（200W）が抜けてました。※４人分です ※表面がかたまっていない場合は再加熱してください

卵2個とうどんスープ、水さえあれば電子レンジで作れるという茶碗蒸し。電子レンジで加熱するというのは驚きですよね。これなら好きな具材を入れて、オリジナルの茶碗蒸しが作れます。子どもと一緒に作っても楽しそうですね。



この投稿には「今まで湯煎で作ってました。電子レンジ試してみます」など、レシピに驚く声とともに「うどんスープを30年以上常備しています」「うどんスープは絶大な信頼」など、ヒガシマル醬油さんへの愛を感じるリプライがついていました。公式発信の簡単レシピはとても有益で、すぐにでも試してみたくなりますね。

