この記事をまとめると ■20〜30代女性への調査で「黒いSUV×トヨタ」が好印象だという ■筆者が女性になりきりトヨタのラインアップにあるSUVを黒仕様で採点 ■モデルによってイメージにかなり差があるという結果になった

20代から30代の独身女性約1000人を対象にしたとあるアンケート調査によれば、そういった属性の女性からもっともモテやすいクルマとは、とりあえずカテゴリー的には「SUV」であり、ボディカラーは「黒系」で、ブランド的には「トヨタ」であるとのこと。そして「軽自動車だけはイヤ」ということでもあるらしい。

それぞれの結果についてはふうむ、なるほど……と思ったわけだが、思いながら、ふと気がついた。「アンケート結果を総合すると、要するにいまモテるクルマとは『トヨタの、軽ではない黒のSUV』ということか！」と。

モテたくてたまらない筆者はさっそく「黒い、軽ではないトヨタのSUV」を注文するため近所のトヨタディーラーへ行こうと思い立った。しかし、よく考えてみれば、「トヨタの黒いSUV」というのはあまりにも種類が多いため、どれを注文すべきかよくわからない。また、同じトヨタ製の黒いSUVであっても、「なぜか黒いボディカラーは妙に似合わないSUV」が存在している可能性もある。

そこで、筆者はディーラーへ行くのではなく、手もとのPCでトヨタの公式サイトを開いた。そして見積もりシミュレーションのページにて、すべてのトヨタ製SUVに対して「黒いボディカラー」を適用し、できあがった絵面の印象をまじまじと観察してみた。

以下は、現在新車として販売されているすべての「黒いトヨタ製SUV」に対して、中高年のおっさんである筆者が、心の底から20代から30代の独身女性になりきって採点した「モテそう度」の点数一覧である。なんらかのご参考にしていただけたならば幸いだ。

一挙に採点だ！

●カローラ クロス：70点

「あくまで中庸」っていう印象。これを「普通なのが逆にイイ！」と取るか、「ありがちでつまらない」と感じるかは人それぞれ。

●クラウン エステート：85点

黒いボディだと「怖い感じ」になるかと思ったけど、意外とそうでもなくて、「スポーティでお金もちな男性」という印象。

●クラウン クロスオーバー：20点

……タクシーですか？

●クラウン スポーツ：40点

……カッコいいんだけど、押しが強すぎてちょっと怖いかも。

●ハリアー：90点

やっぱりコレが定番。個性には欠けるかもしれないけど、「中の上の家庭に育ったMARCH卒のまあまあイケメン」って感じ。

●bZ4X：50点

なんだかよく知らないクルマが真っ黒になると、よりいっそうなんだかよくわからなくなる。で、色とは関係ないけど、車名もまったく覚えられない。

本当にごめんなさい。なんだかショボい人がイキってるみたいな感じがして、ワタシは無理かも……。

●ライズ：45点

比較的地味な男性で、いつもはスーツを着てる人の「ちょっと冴えない週末の私服姿」みたい。本当にごめんなさい……。

●RAV4：75点

いいんだけど、ハリアーよりカタチがゴツいぶんだけ、黒だとちょっと怖い感じがするかも。

社長感、ありますね！ どんな会社を経営なさってるんですか？

このクルマはベージュが一番似合うしカワイイと思ってたけど、黒もイイですね！ カッコいい黒のなかに、カワイイ丸目があるのがイイのかな？

シンプルにカッコいい！ 丸目なランクル70のほうがよりイイけど、これもステキですね。

……一部に気色の悪い文体が混じってしまった点については謝罪するが、調査結果は以上である。