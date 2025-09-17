女性アンケートの結果でモテるクルマは「黒いトヨタのSUV」ってマジ!? じゃあ数あるトヨタのSUVのなかで「よりモテる」のはどれか独断と偏見でオッサンが考えてみた
この記事をまとめると
■20〜30代女性への調査で「黒いSUV×トヨタ」が好印象だという
■筆者が女性になりきりトヨタのラインアップにあるSUVを黒仕様で採点
■モデルによってイメージにかなり差があるという結果になった
クルマでモテたいなら選ぶべきは？
20代から30代の独身女性約1000人を対象にしたとあるアンケート調査によれば、そういった属性の女性からもっともモテやすいクルマとは、とりあえずカテゴリー的には「SUV」であり、ボディカラーは「黒系」で、ブランド的には「トヨタ」であるとのこと。そして「軽自動車だけはイヤ」ということでもあるらしい。
それぞれの結果についてはふうむ、なるほど……と思ったわけだが、思いながら、ふと気がついた。「アンケート結果を総合すると、要するにいまモテるクルマとは『トヨタの、軽ではない黒のSUV』ということか！」と。
モテたくてたまらない筆者はさっそく「黒い、軽ではないトヨタのSUV」を注文するため近所のトヨタディーラーへ行こうと思い立った。しかし、よく考えてみれば、「トヨタの黒いSUV」というのはあまりにも種類が多いため、どれを注文すべきかよくわからない。また、同じトヨタ製の黒いSUVであっても、「なぜか黒いボディカラーは妙に似合わないSUV」が存在している可能性もある。
そこで、筆者はディーラーへ行くのではなく、手もとのPCでトヨタの公式サイトを開いた。そして見積もりシミュレーションのページにて、すべてのトヨタ製SUVに対して「黒いボディカラー」を適用し、できあがった絵面の印象をまじまじと観察してみた。
以下は、現在新車として販売されているすべての「黒いトヨタ製SUV」に対して、中高年のおっさんである筆者が、心の底から20代から30代の独身女性になりきって採点した「モテそう度」の点数一覧である。なんらかのご参考にしていただけたならば幸いだ。
一挙に採点だ！
●カローラ クロス：70点
「あくまで中庸」っていう印象。これを「普通なのが逆にイイ！」と取るか、「ありがちでつまらない」と感じるかは人それぞれ。
●クラウン エステート：85点
黒いボディだと「怖い感じ」になるかと思ったけど、意外とそうでもなくて、「スポーティでお金もちな男性」という印象。
●クラウン クロスオーバー：20点
……タクシーですか？
●クラウン スポーツ：40点
……カッコいいんだけど、押しが強すぎてちょっと怖いかも。
●ハリアー：90点
やっぱりコレが定番。個性には欠けるかもしれないけど、「中の上の家庭に育ったMARCH卒のまあまあイケメン」って感じ。
●bZ4X：50点
なんだかよく知らないクルマが真っ黒になると、よりいっそうなんだかよくわからなくなる。で、色とは関係ないけど、車名もまったく覚えられない。
●ヤリスクロス：40点
本当にごめんなさい。なんだかショボい人がイキってるみたいな感じがして、ワタシは無理かも……。
●ライズ：45点
比較的地味な男性で、いつもはスーツを着てる人の「ちょっと冴えない週末の私服姿」みたい。本当にごめんなさい……。
●RAV4：75点
いいんだけど、ハリアーよりカタチがゴツいぶんだけ、黒だとちょっと怖い感じがするかも。
●ランドクルーザー300：90点
社長感、ありますね！ どんな会社を経営なさってるんですか？
●ランドクルーザー70：90点
このクルマはベージュが一番似合うしカワイイと思ってたけど、黒もイイですね！ カッコいい黒のなかに、カワイイ丸目があるのがイイのかな？
●ランドクルーザー250：88点
シンプルにカッコいい！ 丸目なランクル70のほうがよりイイけど、これもステキですね。