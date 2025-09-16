ＪＭＨＤが急反騰し年初来高値、２６年７月期は最高益の連続更新計画で株式２分割も発表

ＪＭホールディングス<3539.T>は急反騰し、年初来高値を更新している。同社は前週末１２日の取引終了後、２５年７月期の連結決算の発表にあわせて、２６年７月期の連結業績予想を開示した。売上高予想は前期比５．３％増の１９６０億円、最終利益予想は同８．４％増の７０億円とした。前期に達成した過去最高益を更新する計画。同時に株式分割や実質増配予想も発表した。業績の拡大と株式の流動性向上を期待した買いが入った。



今期は同社独自の販売手法である「異常値販売」（単品大量販売）や、青果や鮮魚など生鮮食品におけるこれまでグループ化した企業のノウハウを生かした売り場作りを通じ、既存店売上高の拡大を図る。新規出店効果も織り込んだ。



ＪＭＨＤは１０月３１日を基準日として、１１月１日付で１株を２株に分割する。投資単位当たりの金額を引き下げて株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図る。また、２５年７月３１日を基準日とする前期の期末配当については、従来の予想から２円増額して２４円（年間４６円）とした。１１月１日に実施する株式分割を考慮したベースで前期の年間配当は２３円。今期は年間２４円配当を計画し、実質１円の増配を見込む。株主優待制度に関しては、株式分割後において２００株以上を保有する株主に対しては実質据え置きとしつつ、１００株以上を保有する株主に対して同社グループ商品券１０００円分を贈呈する形に見直す。



このほか同社は中期経営計画も公表した。最終年度の２９年７月期に売上高２５００億円（２５年７月期は１８６２億７００万円）、最終利益９１億円（同６４億５７００万円）の達成を目指す。



出所：MINKABU PRESS