マテウス・ジェズスのクロスから山口蛍がボレー弾を決めた

V・ファーレン長崎は9月13日、J2リーグ第29節でRB大宮アルディージャとアウェーで対戦し2-1で勝利した。

元日本代表MF山口蛍が圧巻のボレーシュートで先制ゴールを決めたなか、「これは反則」「ほんと美しい」など注目を集めている。

試合は前半19分、長崎が大宮のフリーキックを守ったところからカウンターを発動。FWマテウス・ジェズスが中央でボールをかっさらい、左サイドから敵陣に攻め込むと、ゴール前に精度の高いクロスを供給。これに走り込んだ山口が見事なボレーで合わせてゴールネットを揺らした。

その後、長崎は同点に追いつかれるも前半アディショナルタイムにFWエジガル・ジュニオが決めたゴールを守り切って2-1で勝利。5連勝とし、J1自動昇格圏内の2位とした。

SNSでは「これは反則」「ほんと美しい」「別格すぎる」「すべてのクオリティーが高すぎる」「ゴール時の山口蛍の冷静さは異常」「日本代表の時のボレーを思い出した」「ダイレクトの合わせ方が上手すぎなんですよ！」「二部リーグのプレーとは思えない」などコメントが寄せられ、山口が決めた圧巻の一撃が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）