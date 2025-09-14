この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイント投資系YouTuberのネコ山さんが、自身の動画「きたぞ全員突撃開始 楽天カードあとリボキャンペーン攻略 」で、楽天カード利用者向けの「神キャンペーン」について語った。発表直後から「楽天カードを今すぐ使うのだ！行くのだぁ！」と熱いテンションで呼びかけ、「これは押さえといた方がいいっすよ。一緒に攻略しましょう」と視聴者へ呼びかけた。



今回ネコ山さんが紹介したのは、楽天カードを使い、所定の条件を満たせば最大4,000ポイントがもらえるあとリボキャンペーン。具体的には「合計4万円以上をあとリボ払いに利用で2,000ポイント、さらに条件達成でプラス2,000ポイント」など、誰もが狙えるお得な内容。「シャッピングしたい人は電子マネーにチャージして使えばいいっすよ」「キャンペーンページのバナーも微妙に違うからよく確認！」と、初心者にも分かりやすく実践的な攻略方法を解説した。



また、ネコ山さんは「家族カードでも対象っす。ただし2枚で2攻略はできないっすよ。合算で1人1攻略っす」と注意点にも言及。攻略手順や返済タイミングについても「リボ変更してすぐ返済すれば手数料は発生しない」「4万円（または7万円）チャージして明細に載ったらリボに変更、即日繰り上げ返済でOK」と具体的操作も徹底ガイド。「キャンペーン期限が短いんですよ。今すぐチャージしてください」と、すばやい行動を呼びかけた。



さらに、視聴者からの質問に答えるコーナーでは楽天キャッシュの活用法や、「クレカ即売り」を巡る疑問にも答え、「クレカ積み立てされたら値が上がったタイミングで売却すれば、ポイントと値上がり益の“両取り”ができるっすよ」と指南。また、「家族仲良くなるほどお金持ちになる」とポイカツに家族を巻き込む秘訣や、「2馬力でいけるっすよ。自分の他にも家族の分で活用！」など豆知識も惜しなく披露した。



動画の最後には「簡単攻略でいっぱいポイントがもらえる。毎月定期的に来るのでぜひチャレンジしてほしいっす」とエール。「お金を貯めることについて発信してます。一緒にポイカツ頑張りましょう」と締め、高評価とチャンネル登録を呼びかけた。ネコ山さん流の“お得生活”に多くの視聴者から注目が集まっている。