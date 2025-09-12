½µËö¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ï·ãº®¤ß¤À¤«¤é¡È¥é¥¦¥ó¥¸¡É¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ö³ô¼ç¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥¤¥ª¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡©
¥¤¥ª¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤ËÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈºÂ¤Ã¤ÆµÙ·Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌµÎÁ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½µËö¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ïº®¤à¤Î¤Ç¥é¥¦¥ó¥¸¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤¬1Æü1²ó¡¢·î8²ó¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1²ó¤Ë¤Ä¤ºÇÂç30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ì¾¤Þ¤ÇÆ±È¼¼Ô¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µÙ·Æ¤ä¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ª¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤Ï¡©
¥¤¥ª¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¾ò·ï¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º1¤Ä¤¬¡¢ÂÐ¾Ý³ô¼°¤ÎÊÝÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý³ô¼°¤ÈÊÝÍ¿ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü100³ô°Ê¾åÊÝÍ¡§¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥¤¥ª¥ó¶å½£³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥¤¥ª¥ó¥Ç¥£¥é¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÅì³¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥É¥¥
¡ü200³ô°Ê¾åÊÝÍ¡§¥¤¥ª¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü500³ô°Ê¾åÊÝÍ¡§¥¤¥ª¥óËÌ³¤Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü1000³ô°Ê¾åÊÝÍ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Õ¥Ã¥È
¡ü1500³ô°Ê¾åÊÝÍ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ã¥¯¥¹
¤â¤¦1¤Ä¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥«ー¥É¤ÇÇ¯´Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£WAON°ìÂÎ·¿¤Î¥¤¥ª¥ó¥«ー¥É¤ä¥¤¥ª¥ó¥«ー¥É¥»¥ì¥¯¥È¡¦¥¤¥ª¥óSuica¥«ー¥É¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥«ー¥É¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1¤Ä¤Î¥«ー¥É¤Ç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô¤ò100³ô¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë12»þ¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ï1809±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢100³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï1809±ß¡ß100³ô¤Ç18Ëü900±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ªー¥Êー¥º¥«ー¥É¡×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¡¢³ä°ú¤ä´Ô¸µ¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥ª¥ó¥«ー¥É¤ÏÇ¯´Ö100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«ー¥É¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°·èºÑ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¯ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·èºÑ¤Ê¤É¤â¹ç»»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª¥¯¥ê¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤Á¤é¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËþ¤¿¤·¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤«¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ª¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤À¤È100³ôÊÝÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¥¤¥ª¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍ¥²í¤ÊµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ï¡ÖÂÐ¾Ý³ô¼°¤ÎÊÝÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¥«ー¥É¤ÇÇ¯´Ö100Ëü±ß°Ê¾åÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤ò100³ô¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¸½ºß¤Î³ô²Á¤À¤È18Ëü±ß°Ê¾å»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ä°ú¤ä´Ô¸µÆÃÅµ¤Ê¤É¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
