さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■脂が旨い

正解： カンパチ

難易度：★★☆☆☆

名前が変わります

カンパチは、スズキ目アジ科ブリ属に分類される大型の海水魚です。

ブリやヒラマサと同じ属に属しており、いわゆる「青物三兄弟」の一角を担う存在です。体長は最大で1mを超え、体重は30kg以上に達することもあります。

世界中の温暖な海域に分布しており、日本近海では太平洋側、とくに南日本の沿岸で多く見られます。外洋性の回遊魚で、成魚は水深100m以上の深場にも生息しますが、幼魚は沿岸の浅瀬や定置網にかかることもあります。

成長段階によって呼び名が変わる「出世魚」で、関東では「ショッコ（幼魚）→シオ→カンパチ」と名前が変化します。

旬の時期は、天然物と養殖物で異なります。天然のカンパチは、一般的に夏から初秋（6月頃から9月頃）にかけてが旬とされており、脂がのって身が締まり、旨みが増す時期です。

養殖技術の進化により、安定した品質と供給が可能となり、通年、全国のスーパーや飲食店でも手軽に味わえるようになっています。養殖ものは、脂ののりがよく、身質もやわらかいため、刺身や寿司ネタとして人気があります。

天然ものは漁獲量が限られているため、地域の漁港や市場でしか手に入らないこともあります。

高知県の土佐湾や長崎県の五島列島などでは、定置網や一本釣りによる天然カンパチの漁が行われており、地元では「幻の魚」として珍重されています。

旬のカンパチは見た目にも美しく、身の色が透明感のある淡いピンク色をしており、刺身にすると美しい光沢を放ちます。脂ののり方も季節によって変化し、夏場の天然物はさっぱりとした味わいが特徴です。

おもな水揚げ地としては、鹿児島県、長崎県、高知県、三重県などがあげられます。とくに鹿児島県は、養殖カンパチの生産量日本一を誇っており、鹿児島県認定のブランド魚「かのやカンパチ」や「垂水カンパチ」などのブランド化も進んでいます。

カンパチは、刺身、寿司、焼き物、煮物、揚げ物など、幅広い料理に使える万能魚です。とくに刺身は、とろけるような食感で、ブリよりも上品な味わいがあると評価されています。

美味しいカンパチの見分け方

目が澄んでいて黒目の色がくっきりしているものは鮮度が高く、身の締まりも良好です。また、身の色が透明感のある淡いピンク〜白色で、血合いが鮮やかな赤色をしているものが新鮮です。

脂ののったカンパチは、身にほんのり光沢があり、切り口にうっすらと脂が浮いています。皮目がしっかりしていて、弾力があるものは食感もよく、刺身に最適です。

カンパチの注目栄養素

注目すべきなのは、DHAやEPAといったオメガ3脂肪酸です。これらは脳の働きをサポートし、記憶力や集中力の向上をサポートするほか、血液をサラサラにして動脈硬化や心疾患の予防にもひと役買ってくれます。抗炎症作用もあり、生活習慣病のリスクを下げる働きも期待されています。

脂ののった部位ほどDHA・EPAが豊富で、刺身や焼き物として食べることで栄養を効率よく摂取できます。

ビタミンDも豊富に含まれています。この成分は、カルシウムの吸収を助けて骨の健康を維持するほか、免疫機能の調整もサポートします。

セレンや亜鉛といった微量ミネラルも含まれており、抗酸化作用によって細胞の老化を防ぎ、免疫力や代謝の向上にも役立ちます。

