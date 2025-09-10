“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく。遠慮を知らないドキュメントバラエティ『愛のハイエナ』。

そのシーズン4、11話が9月9日に配信された。

早いもので、この日が山本にとって最終出勤日。今回のシリーズでは、「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」と題し、これまでホストとしての経験を積んできた山本が、山本のホストの師匠ともいえる軍神（心湊一希）とともに、営業不振が続き閉店に追い込まれた旧MISTことSiVAHを店舗の立て直しに協力したシーズンだった。

そのラストには、軍神が手掛けてきたLiTAからは引退済みの爆撃竜馬とJINが、Lilionからはノアと伊吹舜が参戦。各店舗がペアとなり初回接客、そして姫はペアで送り指名を選ぶというイベントを開催した。

これにはスタジオの屋敷も「これは他が強いよ～！」とコメント。チームワークで姫たちをどのように喜ばせるかが焦点となった。

ここで無双したのは爆撃とJIN。意気のあった掛け合いで、他のペアが卓に着くよりも前に即送り指名と飲み直しをゲット。これには他のメンバーも圧倒されていた。

そして山本と本気湊のペアも息のあったグループトークで場を盛り上げる。これには本気も「すげぇ」と山本の押し引きのバランスを絶賛。

しかしスタジオメンバーから「桜木と流川」とスラムダンクの例えをされた山本と玲のペアはいまいち噛み合わず。お互いに同じ話をしているのにも関わらず、4人で話したり掛け合うことができずにいた。これには玲も「俺に気使っちゃってる」とコメント。果たして、2人は今後うまくわかりあうことができるのか。最終章を迎える次回まで見逃せない。

番組の後半には、結婚できないセクシー女優が結婚相談所に登録し、本気で婚活をする新企画「婚活女優」の3回目が配信。

前回に引き続き、昨年8月にデビューしたばかりの北村海智が登場。彼女には昨年の1月まで、結婚していた間、4年間セックスレスだったという悩みがあり、その経験もあってか性に貪欲すぎるという悩みがあった。

これについて北村は仮交際を申し込んだ男性に赤裸々に話すが、ノリよく返されたりして違和感を覚えるシーンも。さらに、お互いに真剣交際を申し込むほど、惹かれあっていた男性には「結婚と同じくらい、仕事に対しても真剣で。私はできることなら、結婚しても、この仕事をずっと続けたい」と本音でコメント。その結果、最終的にお断りになってしまった。

ただ、今回のやりとりで自分の中で「肝心なことをきちんと話せるようになりたい」と言う気持ちが芽生えたという北村。人生を通してパートナーが欲しいと話し、婚活をこれからも続けていくことを誓った。

（文＝於ありさ）