ネオジャパン<3921.T>がしっかり。この日、社内データ×生成ＡＩをノーコードで実現する生成ＡＩプラットフォーム「ｎｅｏＡＩ Ｃｈａｔ ｆｏｒ ｄｅｓｋｎｅｔ’ｓ」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



「ｎｅｏＡＩ Ｃｈａｔ ｆｏｒ ｄｅｓｋｎｅｔ’ｓ」は、東京大学松尾研発スタートアップであるｎｅｏＡＩ（東京都千代田区）との業務提携により実現した、生成ＡＩプラットフォーム「ｎｅｏＡＩ Ｃｈａｔ」のネオジャパン顧客向け専用モデル。「ｎｅｏＡＩ Ｃｈａｔ」が持つ機能・性能・セキュリティーはそのままに、「ｎｅｏＡＩ Ｃｈａｔ」で作成したＡＩアシスタントを「ｄｅｓｋｎｅｔ’ｓ ＮＥＯ」や「ＣｈａｔＬｕｃｋ」のユーザーでも利用できるようになるのが特徴で、ＡＩアシスタントの作成者と利用者を分離することで、管理負担の軽減と運用コストの最適化を実現するとしている。



出所：MINKABU PRESS