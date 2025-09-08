桜井日奈子、実家は「“日奈子博覧会”みたいになっている（笑）」
女優の桜井日奈子（28歳）が9月6日、都内で「桜井日奈子2026カレンダーブック」（東京ニュース通信社）発売記念イベントを開催。実家には毎年の“桜井日奈子カレンダー”が揃っているため「“日奈子博覧会”みたいになっている（笑）」と語った。
昨年芸能活動10周年を迎えた桜井が、2026年1月始まりのカレンダーブックを発売。ノスタルジックな雰囲気が漂う海沿いのホテルで撮影した本作は、透明感溢れる桜井の等身大の姿を写し出し、懐かしさと愛おしさを感じられる1冊となっている。
家族にカレンダーブックを見せたかという質問に、桜井は「実物はまた渡せてないんですけど」と前置きしつつ、「両親は私のネットニュースを必ず見るので、知っていると思います」とコメント。
そして「毎年両親にはカレンダーにサインを入れてプレゼントしているんですけど、実家では終わった年も含めて私のカレンダーを全部飾っているので、“日奈子博覧会”みたいになっているんですよ（笑）。これが仲間入りすることによって、また顔つきが少し大人になったねと言ってもらえると思います」と期待をふくらませた。
