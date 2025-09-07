この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『#脳教室 嫌なことがあったらそこからすぐに離れる』で脳科学者・茂木健一郎氏が、自身の考えを語った。動画冒頭、茂木氏は「何か嫌なこととかね、ネガティブなことがあったら、その現場からとにかく全力で離れることがいいと思います」と強調し、嫌なことや苦しいことが発生した時の対処法をシンプルに提案する。



茂木氏は、特に人間関係などで悩みに囚われやすい状況を説明しながら、「そのことについてくよくよ悩んだりするじゃないですか。だけど、とにかく全速で離れる」と、自分を悩ませる現場から一刻も早く離れることの重要性を説いた。



また、その場にとどまっているうちは、別の環境に行った時の自分を想像しづらいことにも言及。「嫌なこととかがあった場所にいる限りにおいて、あんまり想像できないんだよね。自分が違うところに行ったときの様子が」と話した。しかし、実際に環境を変えてみれば「世の中って広いんだとか、人生って広いんだとか、また次の展開がある」と、その効用を強調した。



茂木氏は最後に「困ったことがあったり、辛いことがあったり、嫌なことがあったら、とにかくそこから違った環境に身を置くという、すごくシンプルで実際的な決断をしていただければ」と視聴者にエールを送り、シンプルな行動こそが突破口になるとの持論で動画を締めくくった。