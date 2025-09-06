株式会社SUBARUは、BRZの特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表した。

同モデルは、ベースとなる「STI Sport」に、専用ボディカラー「サンライズイエロー」とブラック仕上げの18インチホイール、リヤオーナメントを採用。インテリアにはイエローステッチや専用刺繍を施し、遊び心あふれるデザインに仕上げている。限定300台の抽選販売となり、申込期間は2025年9月5日から10月5日まで。富士スピードウェイで開催されるイベントでも展示予定である。

SUBARUは、2025年9月5日に、SUBARU BRZ特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表しました。

SUBARU BRZ特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」

「SUBARU BRZ」は、水平対向エンジンを搭載したFRレイアウト*1のピュアスポーツカーです。

SUBARU BRZ 「STI Sport YELLOW EDITION」は、「STI Sport」をベースにした特別仕様車です。ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用し、18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントをブラックカラーでコーディネートしました。また、インテリアは、シートやステアリングホイールなどのステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローとし、ドアトリムに専用刺繍を施すことで、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げました。

特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」は、300台の限定販売とし、2025年9月5日から2025年10月5日の期間中に全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付けます。

また、特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」は、2025年9月13日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」にて展示予定です。

*1：フロントにエンジンを搭載した後輪駆動方式です。



https://www.subaru.jp/brz/yellowedition/



https://www.subaru.jp/brz/

【ベース車「STI Sport」に対する特別装備】

■ エクステリア

・ 18インチアルミホイール（マットブラック塗装）

・ brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リヤ17インチ対向2ポット）

・ BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）

■ インテリア

・ ウルトラスエード®*2&本革シート（ブラック、イエローステッチ+イエローパーフォレーション）

・ 本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ+ダークキャストメタリック加飾）

・ 本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）

・ シフトブーツ（イエローステッチ）

・ ハンドブレーキレバーブーツ（イエローステッチ）

・ ドアアームレスト（ブラック、イエローステッチ）

・ 運転席・助手席ドアトリム（「BRZ YELLOW EDITION」専用刺繍）

*2：ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。

【価格表】

☆写真掲載グレード

