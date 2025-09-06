鮮烈なイエローの専用ボディカラー採用！スバル「BRZ」の限定特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」発表
株式会社SUBARUは、BRZの特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表した。
同モデルは、ベースとなる「STI Sport」に、専用ボディカラー「サンライズイエロー」とブラック仕上げの18インチホイール、リヤオーナメントを採用。インテリアにはイエローステッチや専用刺繍を施し、遊び心あふれるデザインに仕上げている。限定300台の抽選販売となり、申込期間は2025年9月5日から10月5日まで。富士スピードウェイで開催されるイベントでも展示予定である。
SUBARU BRZ特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表
SUBARUは、2025年9月5日に、SUBARU BRZ特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表しました。
SUBARU BRZ特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」
「SUBARU BRZ」は、水平対向エンジンを搭載したFRレイアウト*1のピュアスポーツカーです。
SUBARU BRZ 「STI Sport YELLOW EDITION」は、「STI Sport」をベースにした特別仕様車です。ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用し、18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントをブラックカラーでコーディネートしました。また、インテリアは、シートやステアリングホイールなどのステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローとし、ドアトリムに専用刺繍を施すことで、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げました。
特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」は、300台の限定販売とし、2025年9月5日から2025年10月5日の期間中に全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付けます。
また、特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」は、2025年9月13日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」にて展示予定です。
*1：フロントにエンジンを搭載した後輪駆動方式です。
https://www.subaru.jp/brz/yellowedition/
https://www.subaru.jp/brz/
【ベース車「STI Sport」に対する特別装備】
■ エクステリア
・ 18インチアルミホイール（マットブラック塗装）
・ brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リヤ17インチ対向2ポット）
・ BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）
■ インテリア
・ ウルトラスエード®*2&本革シート（ブラック、イエローステッチ+イエローパーフォレーション）
・ 本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ+ダークキャストメタリック加飾）
・ 本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）
・ シフトブーツ（イエローステッチ）
・ ハンドブレーキレバーブーツ（イエローステッチ）
・ ドアアームレスト（ブラック、イエローステッチ）
・ 運転席・助手席ドアトリム（「BRZ YELLOW EDITION」専用刺繍）
*2：ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。
【価格表】
☆写真掲載グレード
なお、商品等についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社、またはSUBARU お客様センター「SUBARU コール」 0120-052215 までお願いします。
リリース提供元：株式会社SUBARU